​Les terrifiantes prédictions de la célèbre voyante Baba Vanga pour 2023

La voyante Baba Vanga, aussi connue comme la "Nostradamus des Balkans", a fait de terrifiantes prédictions pour 2023. L’explosion d'une centrale nucléaire, l’utilisation d'armes biologiques et une tempête solaire avec des effets dévastateurs sont parmi les prémonitions annoncées de la Bulgare. Par P.J. - Publié le Mercredi 4 Janvier 2023 à 12:48

Les prédictions de Baba Vanga donnent des frémissements. De son vivant, la voyante bulgare, appelée la "Nostradamus des Balkans", avait prédit pour l'année 2023 une explosion dans une centrale nucléaire sur le continent asiatique, l’utilisation d’armes biologiques qui pourraient faire des centaines de milliers de morts dans le monde, mais aussi une tempête solaire d’une ampleur jamais vue qui aura des effets dévastateurs sur Terre.



Selon Baba Vanga, en 2023, des parents pourront choisir en laboratoire la couleur de peau et les traits de personnalité de leur futur enfant. Dans une de ses prédictions les plus fantasques, elle a également indiqué que des aliens allaient nous rendre visite sur Terre, entraînant la mort de millions de personnes.



Assez méconnue en France, Baba Vanga est une véritable célébrité dans certains pays de l’est de l'Europe. Née en 1911 en Bulgarie, cette femme affirmait posséder le don de prédire l’avenir. Avant sa mort, elle avait réalisé des prédictions sur plusieurs années à venir.