Les temps changent...



Onfray souverainiste aux prochaines européennes.*



Jadis, c'était les Chefs africains qui se bousculaient pour venir en France...



Zordi, c'est le Président français qui en répétition visite les pays africains: Mali, Algérie, Côté d'Ivoire, etc...l'heure de la repentance oblige?



Macron ne fait pas dans l'affect c'est plutôt du genre robot..programmé pour être pragmatique.



De quoi donner des boutons et faire péter l'acné de Onfray et de bien d'autres Français qui ont écumé l'Afrique...qui ne comprennent rien à l'impermanence des choses de la vie..



Autant de fournisseurs d'idées à Eric Zemmour qui se lance en Don Quichotte des temps modernes.



Que les rapports des forces ne sont plus les-mêmes...



Que les industriels français ont besoin de l'Afrique pour ses matières premières agricoles et les richesses de son sous-sol pour faire tourner ses usines et par delà maintenir à un certain niveau l'économie française.



C'est contestable ce que je dis pensent certains, j'en suis sûr, confortés par leur vision d'homme blanc, assurés de pouvoir se débrouiller tout seuls, enorgueillis par leur sentiment de supériorité.



Que l'Afrique a aujourd'hui diversifié les puissances alliées qui ont besoin d'elle pour les mêmes raisons: ses partenaires sont multiples: Chine, Russie , Etats Arabes et bien d'autres.



Je ne parle pas des Etats-Unis bannis du sol africain et pour cause puisqu'ils ont pratiqué la politique de la terre brûlée pendant longtemps sur ce continent.



Tout cela change la donne en faveur de l'Afrique et ne l'oblige pas à passer par le seul réseau de l'ancienne puissance colonisatrice d'autrefois pour ses exportations et dans ses rapports économiques.



Le Président français est le commercial de la France qui visite ses fournisseurs.



Cette prise de conscience change la donne en faveur de l'Afrique..



L'Afrique aime toujours la France et les Africains tout autant les Français. La preuve c'est qu'ils viennent toujours plus nombreux en France et parfois jusqu'au péril de leur vie...



Mais ce ne sont pas les mêmes qui vivent dans les palais présidentiels ou dans des résidences africaines.



En fût-il différemment du temps de la colonisation? Et depuis....



Payen, l'ancêtre de beaucoup de Reunionnais était lui-même un ancien repris de justice pour larcins, exilé de sa région pouilleuse et infestée de moustiques, crevant la dalle !



Vivant dans une situation de servage et pris "au collet" comme un lapin, saisi au cou par la Garde Royale.



C'est un retour de balancier de l'Histoire qu'il faut voir comme qui dirait l'impermanence des choses de la vie qui est à l'œuvre.



Même Onfray pourtant philosophe ne comprend pas ça, qui tape dur dans ses derniers écrits sur l'attitude de Macron... c'est difficile d'être blanc de souche quand on a pris l'habitude de lire l'Histoire que d'un seul côté, jusqu'à la trouver glorieuse.



L'Afrique est sur le point de tourner le dos à son passé comme des parties de l'Asie, colonisées (Vietnam) l'ont fait.

C'est la France qui est dans le tourment et soudainement pris de tournis.



Alors tournicoti, tournicota...pour les Français.



Nb. Lire Onfray me fait penser à ce dicton Réunionnais :"Invit siklon' out kaz, sé kas out pié fouyapin !



Sic Lodiab sur Zinfo 974.



Lire, écouter et fréquenter certaines personnes, c'est "Invit siklon out Kaze....."merci Lodiab.



Onfray tire sa science de ses observations personnelles qu'il analyse à sa façon mais il gagnerait à les enrichir par des confidences d'oreillers sources d'autres informations. Pour cela, il faut s'ouvrir aux autres.



Onfray est tout heureux d'être un influenceur autant qu'un marchand de tapis peut l'être ! Pour lui, nous sommes tous ses minions.



*Dans la série des romans fantasmes.