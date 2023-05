L'alizé continue à perdre de la vigueur mais une masse d'air plus humide et instable que la veille venue de Maurice va concerner notre île.



Les nuages chassent donc plus ou moins vite le soleil matinal. Ils finissent par occuper le terrain dans les Hauts et l'intérieur, un peu moins sur le littoral.



Des averses sont attendues, surtout l'après-midi. Elles arrosent de façon privilégiée un axe Le Brûlé / Takamaka / Plaine des Palmistes / Volcan et se montrent parfois virulentes.



Les températures maximales restent assez élevées pour la saison : 27 à 30 degrés prévus en bord de mer, 23 à 25 degrés dans les Cirques. Elles baissent au Volcan par rapport à la veille : 16 à 18 degrés tout de même avant l'arrivée des nuages.



La mer est agitée dans l'est et le sud, peu agitée ailleurs.