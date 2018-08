​Les seconds couteaux (deux lames) ralliés à Thierry Robert !

Çà sent vraiment le sapin pour le LPA, le parti de Thierry Robert. Jusqu’à présent l’ex député-maire de Saint-Leu, nous avait habitué à des ralliements spectaculaires (élus, anciens élus, fils d’élus, vedettes du spectacle). Aujourd’hui la moisson est plus limitée, les temps sont durs. C’est disette pour le LPA ! Thierry Robert est obligé de chercher de nouveaux appuis dans les fonds de tiroirs, des ralliés de second ordre.



Ainsi Thierry Robert s’arbore fièrement en selfie sur les réseaux sociaux avec son soit disant adversaire le plus coriace, en la personne de Jonathan Rivière, candidat trublion lors des dernières législatives qui a un contentieux intime avec les frères Robert.



Par ailleurs les élus et les employés de la mairie de Saint-Leu ont pu remarquer l’embauche dans leur collectivité d’une ex opposante de Thierry Robert. Il s’agit de Sabine Gado, secrétaire d’un cabinet d’avocat de Saint-Pierre qui a préféré rejoindre les services de la Ville de Saint-Leu. Les militants du LPA à la recherche d’un emploi apprécient très modérément ce transfert !