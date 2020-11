​Les riches se rebiffent!

Le courroux de notre tout nouveau Ministre de la Justice qui voit son patrimoine étalé dans la Presse et soumis pour appréciation à monsieur tout le monde...

Il n' en faut pas plus pour qu'il se sente mis à poil et trouver chez les autres comme un brin de voyeurisme.

De cela, il n' en décolère pas.

Ceux-là même qui en temps normal et au quotidien exposent leur train de vie, leurs goûts pour le bling bling, comme pour mieux marquer leur supériorité sur les autres s' étonnent de cet intérêt subit des gueux.



Si ce c'est pas maladif que d' exposer ses richesses et d' en posséder pourquoi le serait-il pour les autres de tomber dans l' admiration.. on recherche tous l' effet de stimulation. Comment faire pour arriver comme eux? Quel chemin suivre et comment y parvenir ?



Non Dupont, ce n' est pas du voyeurisme, ce n'est pas de la jalousie, c'est l' intérêt qu' il y a à connaître le fonctionnement de notre démocratie dans ses inégalités sociales, à travers des éléments de train de vie des uns et des autres, plutôt qu'à travers de simples statistiques de l' Insee ou de n' importe quel baromètre officiel et d' État.



C' est juste, parce que c' est la Loi..et sain pour une démocratie qui cherche encore sa transparence.



https://m.youtube.com/watch?v=bVKyKc1k5Hs