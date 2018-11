​Les réseaux sociaux, mal insidieux !

Sous prétexte de modernité technologique, d’accès à la communication facile…à la Liberté, à l’expression de la libre pensée, à la mise à nu du quotidien individuel, les réseaux sociaux sont l’arme révolutionnaire de demain, si ce n’est déjà fait.



En préambule, l’affaire de la perquisition Mélenchon qui use de cette technique pour se victimiser , appeler au scandale, et dévaloriser, voire ridiculiser les forces de Police et les représentants de la Justice, mettant en doute de ce fait leur mission et leur intégrité.



Ceci posé, mon regard se porte sur les JT des chaines locales jeudi soir. Comme il se devait, les violences dans différents quartiers de l’île lors de la « Fête » d’Halloween, ont été traitées . Mais sur aucune de ces chaines, quid de l’appel à la violence, d’une purge, contre les forces de l’ordre via les réseaux ?



Les journalistes n’ont pas fait le rapprochement avec le mot d’ordre lancé la veille ?



Heureusement, ce matin de vendredi je lisais dans le Quotidien : « Appel à la purge ». Enfin de la lucidité !



Et puis, j’ai parcouru la presse numérique : des incidents dans toute la France la France métropolitaine, aux Antilles, le même scénario . Casse , incendies, pillages, caillassages.



Halloween qui se voulait un évènement sympa, festif, est devenu un « épouvantail ».



Face à cette dérive alarmante, il y a le chef d’inculpation : menaces à l’encontre des agents de l’Etat. Le préfet des Antilles a déjà porté plainte. Mais combien vont oser le faire ? On va encore trouver qu’il s’agissait d’un jeu, comme le jeu mettant en joue une prof avec une arme « dite » factice.



Assez de bisounours, ACTION !