​Les radiers de la Rivière-Saint-Denis submergés: "Ici, on a l’habitude"

Devant une maison, Guito et Jean-François discutent avec des membres de leur famille dissimulés derrière leur portail. Du piment contre des œufs frais. "On fait du troque, pas le choix. Et puis, s’il faut aller faire les courses à pied, nous le ferons", précise Guito. Début janvier, le niveau de la Rivière-Saint-Denis était considéré comme faible et faisait état d’une vigilance de la part de l’Office de l’Eau Les dernières précipitations ont réveillé la rivière où des cases sous tôle sont construites tout le long. "Ici, on a l’habitude. On s’organise. Les personnes qui vivent plus loin dans la rivière ne sont pas à leur première crue. S’il faut évacuer des gens, ce sont des touristes qui partent pique-niquer", continue Guito.