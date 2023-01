La grande Une ​Les pluies intenses de la nuit dernière étaient "difficilement anticipables"

Météo France revient sur les pluies intenses survenues hier soir dans le Nord et l'Est de l'île. Les explications de Philippe Caroff, responsable des prévisions cycloniques à Météo-France Réunion. Par SF - Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 à 14:38





“On a eu des intensités tout à fait exceptionnelles dans le Nord et l’Est. Ce genre d'événement est quasiment imprévisible au-delà d’une heure ou deux à l’avance. Il y a eu des pluies qui étaient prévues mais de là à s’attendre à ces intensités-là, non”.



Au vu de l’intensité de l’épisode pluvieux, la vigilance orange fortes pluies et orages dans le Nord et l'Est de l'île de La Réunion a ainsi été déclaré à 23h12, soit peu avant le pic d’intensité dans le nord, qui s’est produit entre 1h et 2 du matin.



Le phénomène météorologique survenu la nuit dernière est différent de celui des derniers jours, où l’on observait les mêmes types de masses d’air et les mêmes configurations. Les pluies ont été beaucoup plus intenses le long du littoral que dans les Hauts, ce qui n’est pas habituel à La Réunion.



Pour comprendre ce phénomène, il faut se fier aux observations de l’animation satellite de Météo-France, indique Philippe Caroff :



