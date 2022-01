A la Une . ​Les pluies achèvent la saison des letchis

La saison des letchis touche à sa fin. Les fortes pluies de ces derniers jours sonnent le glas d’une saison qualifiée de "moyenne" par les professionnels. Par Stéphane Pierrard - Publié le Jeudi 13 Janvier 2022 à 14:02





"Les letchis étaient déjà assez mûrs. Le fait d’avoir de la pluie va les faire tomber par terre et ils ne sont plus vendables. Nous étions en fin de saison. Des producteurs venaient de commencer. C’est difficile d’estimer la réelle perte mais elle se compte en dizaine ou vingtaine de tonnes", avance



Même son de cloche du côté de la chambre de l’agriculture qui voit en ces pluies le synonyme de la fin de saison. "On est sur la fin de la saison mais quand il pleut comme ça, le trop-plein d’eau entraine un grossissement des fruits. L’ensoleillement qui suit va faire noircir les fruits et empêchera sa consommation", indique Éric Lucas, conseiller agricole à la chambre d'agriculture. Les letchis "de rivière" profitent d’un ensoleillement moindre, comme le long de la Rivière Langevin, de la Rivière-des-Remparts, à Bras Canot ou à Saint-Joseph, où les fruits arrivent plus tard. "Eux aussi étaient sur la fin. Il restait encore un peu de letchis mais ils vont vite être écoulés. On peut dire que la saison est terminée", ajoute Éric Lucas.



Encore quelques letchis, la semaine prochaine



Les derniers letchis devraient être encore trouvables la semaine prochaine mais se feront de plus en plus en rares au fil des jours. "Il y aura peut-être quelques réfugiés à droite à gauche mais très minimes par rapport à ce qu’il devrait vraiment avoir", souligne Nicolas Ethève.



Yannick Cadet exploite 30 hectares dont 5 pour des letchis et termine sa récolte ce 12 janvier. "Les letchis sont trop mûrs. On a arrêté aujourd’hui. La saison a été moyenne. La production s’est bien déroulée mais il y a beaucoup de jours d’arrêt d’exportation qui ont plombé la saison. Sur la fin d’une saison, quand on arrête deux jours, ce sont deux jours de perdus. En début de saison, c’est gérable lorsque les fruits ne sont pas trop murs", précise l’exploitant de Sainte-Anne. Là aussi, les pluies viennent interrompre une fin de saison considérée comme moyenne. Les derniers letchis sur des pieds d’une dizaine d’arbres sont difficiles d’accès. Les troncs sont glissants et le risque de chute amplifié.



Une saison moyenne



Les deux coopératives agricoles, la SCA et la Sica Terre, qui détiennent Colipays et la Box fruitée, auront cette année exporté près de 600 tonnes de letchis. La chambre de l’agriculture n’est pas en mesure de communiquer de chiffres pour cette saison mais part du principe qu’une saison moyenne représente une production de 4000 tonnes de letchis.



La saison est qualifiée de "correcte" ou de "moyenne" par les professionnels. "C’est une année moyenne avec des petits letchis au niveau calibre à cause de la sécheresse", précise la chambre de l’agriculture par la voix d’Eric Lucas. L'hiver qui a duré un mois de plus a aussi une incidence, provoquant un départ tardif. "La saison a été à peu près correcte mais avec la sécheresse, les fruits étaient un petit peu plus petits", confirme le jeune PDG de Colipays.



Les derniers letchis seront donc disponibles encore quelques jours. Pour les amateurs, il faudra attendre novembre ou décembre 2022.



