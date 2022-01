A la Une .. ​Les pilules anti-Covid en circulation avant fin janvier

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que les traitements anti-Covid des laboratoires Pfizer et GSK seront déployés avant la fin du mois de janvier en France. Par N.P - Publié le Samedi 15 Janvier 2022 à 15:16





L’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé en décembre dernier l’utilisation en cas d’urgence dans l’Union européenne du Paxlovid de Pfizer. Lundi soir, elle a annoncé avoir entamé l’examen d’une demande d’autorisation dans l’Union européenne de la pilule anti-Covid de Pfizer.



Deux traitements anti-covid attendus



La pilule anti-covid de Pfizer, commercialisée sous le nom de Paxlovid, réduit de près de 90% les formes graves du Covid-19 chez les personnes à risque, affirment les études menées par la société pharmaceutique.



Pour une telle efficacité, Pfizer explique qu’elle doit être prise “dans les 5 jours suivant le début des symptômes". Le Paxlovid devrait rester efficace contre Omicron, selon des tests réalisés en laboratoire.



Le traitement de GSK a lui aussi déjà été approuvé par l’EMA. Les antiviraux de ce médicament, appelé Xevudy ou Sotrovimab, permettent de diminuer la capacité d’un virus à se répliquer, et donc de freiner la maladie.



Le traitement est destiné aux adultes et aux adolescents qui n’ont pas besoin d’oxygène supplémentaire et qui présentent un risque accru de gravité de la maladie. Il peut être administré simplement avec un verre d’eau.



Un déploiement en France avant la fin du mois



“La France ne dispose plus à ce jour d'alternative curative efficace face au variant Omicron, mais nous attendons deux déploiements d’ici la fin de ce mois”, a déclaré le ministre de la Santé et des Solidarités lors de son audition au Sénat en début de semaine.



Les deux médicaments seront déployés avant la fin du mois de janvier . "D'autres médicaments restent encore à venir et sont en cours de développement", a précisé Olivier Véran.