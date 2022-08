La grande Une ​Les nouvelles expressions kréol des jeunes

En ce vendredi 12 août est célébré la journée internationale de la jeunesse. C’est pourquoi Zinfos974 vous fait découvrir les expressions fétiches de nos jeunes réunionnais. Par Nelça Koé - Publié le Vendredi 12 Août 2022 à 18:08

Le langage se modernise au fil du temps, certaines évolutions peuvent parfois laisser les plus âgés perplexes. Zinfos974 s’est attelé à vous définir ce qui se cache derrière les expressions des jeunes réunionnais.

Les expressions des jeunes de La Réunion



- le chien pa koma : Fais pas ça

Cette expression est dite lorsque quelqu’un va faire quelque chose d'insensé et qui ne va pas nous plaire.



- bek dan do = suis-moi

Le jeune utilise cette expression lorsqu’il est sur le point de faire quelque chose et qu’il veut que son ami fasse la même chose par la suite.



- ton corps y fuse = tu as trop bu

Au bout de quelques verres lors d’une soirée arrosée, les sensations ne sont plus les mêmes. Les jeunes utilisent cette expression pour faire remarquer à leur congénère que leurs actions sont impactées par l’alcool.



- ou lé bien chargé = tu es belle

Un compliment pas comme les autres mais qui prend tout son sens lorsqu'un jeune le dit à une jeune fille pour exprimer son admiration face à sa beauté.



- t = on va bien s’amuser

On entend cette expression quand une fête approche et qu’elle s’annonce très mouvementée.



- ou flambe bien = tu as la classe

Les compliments comme “tu es stylé” ou “tu es chic” ne sont plus à la mode. On dit “ou flambe bien” par exemple quand un jeune s’est acheté une nouvelle voiture et qu’il a la classe dedans.



- capte ça ou la = tu as pigé

Après avoir exposé un point de vue, les jeunes utilisent cette expression pour s’assurer que son auditoire a compris son propos.

La journée internationale des jeunes



Elle a été créé autour de 15 domaines d’activités. Parmi celles-ci, on peut trouver la santé, malnutrition et pauvreté, l’entière participation des jeunes à la vie de la société et à la prise de décisions, la toxicomanie, la mondialisation, les questions d'ordre intergénérationnel et d’autres domaines d’activités tout autant important pour la jeunesse les unes que les autres.



Cette journée internationale de la jeunesse a pour objectif de promouvoir, tout particulièrement auprès des jeunes, le Programme d'action mondial pour la jeunesse adopté en 1995 par l’Assemblée des Nations Unis (ONU) à l'horizon 2000 et au-delà. Durant cette journée dédiée à la jeunesse, les problématiques liées à la jeunesse sont soulignées afin d’essayer de trouver des solutions.