A la Une . ​Les manifestations prévues aux quatre coins de l'île pour la journée des droits de la femme

La journée des droits de la femme sera célébrée aux quatre coins de l’île ce mardi 8 mars. Retrouvez le programme des évènements commune par commune. Par NP - Publié le Lundi 7 Mars 2022 à 18:28

Saint-Denis



STOP aux stéréotypes de genre à l’école à Champ Fleuri



A l'occasion de la journée de la femme, mardi 8 Mars , de 13H00 à 15H00, es 2nde du lycée Leconte de Lisle ( cité du Butor, St Denis)iront à la rencontre des CM1 et CM2 de l'école primaire de champ fleuri pour animer 5 ateliers cassant les stéréotypes.



La thématique des ateliers :

- Un conte inventé

- Des dessins animés

- Les jouets

- Les jeux dans la cour de récré

- Les métiers genrés



Sainte-Marie



La Ville de Sainte-Marie et la Gendarmerie de Sainte-Marie se mobilisent le 8 mars 2022 pour permettre aux femmes de faire valoir leurs droits.

A ce titre, une journée d’information, de sensibilisation et d’accompagnement est organisée dans le centre commercial E.Leclerc de la Réserve à Sainte-Marie. Les structures de la ville, le CCAS, le Point de Justice, la Police Municipale et la Gendarmerie tiendront un stand commun dans l’optique d’informer les femmes sur leurs droits et communiquer sur les structures existantes pour accompagner les victimes de violences conjugales et intrafamiliales.



Cette action vise à rappeler les numéros essentiels, mais également les réflexes à avoir pour les témoins

d’une telle situation.



Stand d’information : le 08 mars 2022, de 09h à 13h30, Au centre commercial E.Leclerc La Réserve, Sainte-Marie.

Les professionnels mobilisés pour la journée :

• La Gendarmerie de Sainte-Marie

• Le Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Marie

• Le Point de Justice

• La Police Municipale



Saint-Paul



Expositions, ateliers, exposition, actions préventives, la Ville de Saint-Paul vous invite à participer à diverses animations, dont le programme complet est à retrouver ci-dessous.

La Possession : En amont de la journée internationale des droits des femmes le 8 Mars, la ville de La Possession valorise le public féminin durant tout le mois de mars, et célèbre ainsi le mois de la Femme sur l'ensemble du territoire.



Au programme de cette mise en valeur, de nombreuses animations sont à retrouver du 8 au 25 Mars dans les différentes structures de la ville :

Ateliers créatifs et culturels

Ateliers sportifs

Expositions

Projection de films

Concerts et animations musicales ... et bien plus encore !



Rendez-vous dès le mardi 8 Mars, date symbolique de la journée internationale des droits des femmes, à 8h15 devant l'Hôtel de ville de La Possession pour lancer l'ensemble les festivités de manière conviviale avec un café d'accueil, et célébrer ce jour important de l'année en musique à travers un flashmob !



Tous les événements du mois sont à retrouver sur le site de la ville ou au lien suivant : https://bit.ly/3IKdrOS



Venez nombreuses, et nombreux à rendre hommage à toutes les femmes à travers les journées d'action et de mobilisation des événements du Mois de la Femme à La Possession.



Inauguration du buste de Célimène Collège Célimène Gaudieux (Saline Les Hauts)

⦁ 8H45- 9h00 : Arrivée en Fanfare (orchestre du collège : Maloya et chanson originale écrite pour l’occasion par Déborah Boyer « Célimène » par les élèves du groupe musique et les professeurs d’ Education Musicale) ⦁ 9h00- 10h05 : - Intervention de Mme Memona Hintermann Affejee ( vidéo réalisée par elle-même pour l’occasion) -Lecture du Texte par les élèves de CM2 de l’école Aliette Hortense « la place de Célimène dans leur histoire » - Inauguration Buste Célimène en présence de l’artiste Nathalie Maillot (3 minutes temps de parole) discours des officiels (M Prosper Eve (10 min temps de parole), Mme La Rectrice, M Le Maire de st Paul (10 min), M le Président du Département, Mme La Présidente de Région) ⦁ 10h05-10h30 : Travaux des élèves et Café Gourmand en salle Célimène : ⦁ Atelier « Portraits de Femmes » par les élèves de 6è et Mme Bernard ⦁ Atelier « Cartes 3D » par les élèves de 3è Mossely avec Mme Poudroux professeur Arts plastiques ⦁ Atelier « Réunion Terre d’esclavage » par les élèves de 4è et Mme Ramsamy Giancone, M Marmoex, Mme Baurens, Mme Vinguidassalom ⦁ Atelier « reporter » avec les élèves de 6è et CM2 jumelés et M Cazuc

Sainte-Suzanne



Le CASS de Sainte-Suzanne organise diverses activités :

Le 8 mars 20222 à la salle polyvalente et à la RPA de Bagatelle

de 9h00 à 12h00 : Atelier fabrication de produits naturels

de 13h00 à 16h00 : Atelier massage



Le 9 mars au future centre social de Quartier Français de 9h00 à 12h30 :

Atelier broderie

Stand d’informations

Atelier massage

Atelier composition florale

Activités sportives

Atelier culinaire

Atelier de confection de produits naturels



Le 10 mars à l’Espace Solidarité en centre-ville de 9h00 à 12h30 :

Atelier broderie

Stand d’informations

Atelier massage

Atelier composition florale

Activités sportives

Atelier culinaire

Atelier de confection de produits naturels





Saint-Benoît



Témoignages, débat et portraits en Facebook Live



À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la ville de Saint-Benoît diffusera le mardi 08 mars toute une série d’événements en direct depuis sa page Facebook pour questionner la représentation et l’image des femmes au travail et dans la société. Au programme : conférence-débat, lecture scénique, récit de parcours de femmes, exposition et initiation à l’athlétisme pour mettre en avant les capacités physiques de la femme. Une journée d’animations organisée en partenariat avec les associations AFECT, Maské Démaské et FRAMS.



9h - 11h : Initiation à l’athlétisme au parc de Bras-Fusil avec l’association FRAMS



Lancer de javelots, disque, poids, cerceaux



À l’hôtel de ville de Saint-Benoît :



14h - 15h : Conférence-débat



L’image des femmes dans l’univers professionnel

Intervenants : FRAMS, Maské Démaské, Arajufa, femmes cadres…



16h30 - 17h15 : Lecture scénique



Extrait du court-métrage « Fanm zarboutan la vie » de l’Association Maské Démaské



17h45 – 20h : Parcours de femmes (AFECT)



Chorégraphie « Femmes les voix de la liberté », témoignages, exposition de portraits…





Saint-Leu



Durant tout le mois, l’Hôtel des Postes de Saint-Leu et la médiathèque Baguett’ reçoivent des expositions où les femmes sont mises à l’honneur.



L’Hôtel des Postes accueille une exposition en duplex « Etadame et Femmes d’ici et d’ailleurs », des artistes peintres Florence Miranville et Isabelle Le Bihan.



Résistante, blessée, rayonnante, insouciante, précieuse… Les deux artistes peintres subliment les femmes dans leurs tableaux. Ce sont des œuvres remplies d’émotions qui vous attendent jusqu'au 26 mars dans la salle d’exposition de l’Hôtel des Postes à Saint-Leu.





À la médiathèque Baguett’, dans une collaboration originale, le photographe Laurent Capmas et l’artiste peintre Air, proposent une exposition de portraits de femmes : « Fuzion ».

L'association initiative Kartiés, en partenariat avec la Ville de Saint-Leu a souhaité mettre en avant des femmes engagées dans le milieu associatif à Saint-Leu. La cérémonie du diplôme Fanm Gadiamb se tient ce mardi à 16h00 à la salle des Fêtes du Forail.





Trois Bassins



Prévenir l’ImpAnsable



L’association les cabanons de production - Compagnie Escaladanse, cie de danse contemporaine saint-pauloise, « Prévenir l’ImpAnsable » est un projet de prévention des violences conjugales et intrafamiliales par l’art, la culture et l’éducation populaire lancé depuis le 20 Septembre 2021. Des matinées sont organisées.



MARDI 8 MARS – FORUM TROIS BASSINS (parking du Super U de 3 Bassins)

8h30 : Inauguration de la matinée

8h45 – 9h30 : Plateau TV avec Koméla Média

8h45 – 12h30 : grand jeu/ stands + Danse en happening + Panneau d’expression libre + exposition

9h30 – 10h30 : Théâtre Forum avec Delixia Perrine

10h30 – 11h15 : Micro-trottoir avec Koméla Média

11h15 – 12h15 : Théâtre forum avec Delixia Perrine



MERCREDI 9 MARS – FORUM LA SALINE LES HAUTS

Sur le marché forain (parking du LeaderPrice)

8h15 : Inauguration de la matinée

8h30 – 12h30 : Grand jeu/ stands + Danse en happening + Panneau d’expression libre + exposition

8h30 – 9h15 : Plateau TV avec Koméla média + atelier et déclamation de Fonnkèr avec Marie Sisay

10h – 12h : Micro trottoir avec Koméla Média

A la mairie annexe

9h30 – 10h30 et 11h – 12h Théâtre Forum avec Delixia Perrine



Saint-Pierre



A Basse-Terre : La maison des familles sud en partenariat avec l'association ASETIS et le service des sports, organisent au sein du Parc tardif une demi-journée d'animations de 9h00 à 12h00. ⦁ Information et sensibilisation sur la thématique de santé sexuelle et les cancers ⦁ Dépistages rapides du VIH et hépatite C ⦁ Distribution de documentations diverses ⦁ Possibilité de mettre en place d’un temps d’échange avec des parents : « comment parler sexualité à nos enfants ? » ⦁ Zumba avec Manu au sein du parc de 9h30 à 10h30 ⦁ Ateliers divers...

A la Ravine des Cabris : "INITIATIV' FAM432" Quelques femmes issues du tissu associatif apportent leurs savoir-faire et savoir-être, pour construire des ateliers éphémères durant la matinée. ⦁ Atelier ART DÉCORATIF (Serviette en papier et collage sur verre) par le contrat de ville sous l'espace Tec-Tec à proximité du Contrat de Ville de 9h-12h ⦁ Atelier PEINTURE sur carton par l'Association Art et Fusion Fon'Kèr sur toute l'espace de la rue Pasteur de 9h-12 ⦁ Atelier KOKEDAMA par l'association FAM974 sous l'espace Jean Paul Sartre (abord de l'entrée de l'école primaire) de 9h -12h ⦁ Atelier initiation YOGA par l'Association FAM974 à l'espace Moulin à Café séance à 9h et à 10h ⦁ Atelier ONGLERIE par une jeune en service civique au contrat de ville de 9h-12h ⦁ Atelier de LAINAGE ET TEINTURE avec Tropi Créa du Vieux Domaine au contrat de ville de 9h-12h ⦁ Atelier COACHING Professionnel par la Fédération Européan Concil Coaching France Océan Indien pour une groupe de 12 jeunes en service Civique thématique "De la situation réelle à la situation désirée" de 9h-12h





Des lycéens sur l’égalité des droits seront présentées au TJ de SAINT PIERRE



Vernissage d'exposition : Nos mots sur nos corps



À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes ce 8 mars, le collectif

féministe NousToutes974 organise son vernissage d'exposition. Exposition qui sera

itinérante aux 4 coins de l’île, pour qu’elle soit visible par toute la population réunionnaise :

les femmes, les enfants et les personnes LGBTQIA+ subissent chaque jour des

violences sexistes et sexuelles.

Ces violences concernent TOUTE la société en France et à la Réunion. Nous précisons

encore et toujours que le 8 mars n'est pas une "journée de la femme" ou une “fête de la

femme”. C’est une journée de manifestation, d’action et de mémoire des luttes en faveur des

droits des femmes.

Le vernissage a lieu au restaurant-bar-café L'ENVERS, 13 rue Suffren à Saint-Pierre.

L'ouverture se fera à 18h30, ce mardi 08 mars 2022.



Vernissage de lancement de l'exposition itinérante La Justice en couleurs



"Les Droits des femmes et le réchauffement climatique"

École Supérieure d'Ingénieurs de l'Océan Indien, ESIROI - 40, AV. De Soweto, Terre-Sainte, 97410 Saint-Pierre, avec les artistes Jean-Richard Riani, Béatrice, Bruno Nurbel et Hicham.



Au programme :

- Conférence de lancement dans l'amphithéâtre avec intervention de jeunes, bénévoles de l'association et élus du Conseil Départemental Jeunes, CDJ, avec intervention d'experts et participation des artistes exposants.

- Démonstration d'ateliers de sensibilisation animés par des jeunes intervenants : les jeunes ambassadeurs de la citoyenneté du collège Henri Matisse, les Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants, JADE, et les étudiants de L'ESIROI.



Saint-Louis



La ville de Saint-Louis propose invite à une pause féminine. Le Mardi 8 mars 2022, Journée Internationale des Droits des Femmes, à partir de 13h, sur le site du Ô Baradiar (rue Saint-Philippe, près de la gare de Saint-Louis).



Elles sont de toutes les couleurs, de tous les combats…



Chacune des rencontres, chaque regard, chaque ride, chaque sourire vient résonner en nous comme pour faire renaître un souvenir...tantôt gai et souvent encore trop triste.



Elles construisent pour elles, pour les autres, des lendemains moins pollués. Un avenir moins désuet, plus ambitieux.



Venez découvrir les photos-portraits de femmes ordinaires et extraordinaires des quartiers de Saint-Louis et puis encore celles qui ont marqué l’Histoire de La Réunion.





Théâtre, sport, danse et musique seront aussi au programme de cet après-midi pour toutes !





Programme complet :



13h30- 18h00 : Stands



Artisans : bijoux, peinture, tisanes, couture…



Prévention Santé : SAF Océan Indien, Femmes Solidaires.





13h-18h : Exposition



Expo-photo : « Les femmes ordinaires et extraordinaires de Saint-Louis »





13h30-14h30 : Théâtre et Rond Kozé



« Est-ce que l’avenir est féministe ? »



Bribes de la vie d’une femme au quotidien jouées par des élèves du Lycée Victor Schoëlcher et débat sur les difficultés rencontrées par les femmes au quotidien à notre époque.





13h-14h & 14h30-15h30 : Cours de Self Défense



Avec HOARAU Vincent – Papangue Fight Academie





14h : Atelier créatif



Atelier Mandala avec AMOI , sur inscription.





15h-17h : Atelier bien-être



Yoga du Rire, avec PIOT Mélinda –Association Meldivine





17h–17h45: Zumba



Avec l’Association Team Sportive Sud (ATSS)





17h45-18h15: Danse et chant traditionnels



Avec l’Association Culturelle Comorienne du Sud de la Réunion – Facebook : ACCS de la Réunion





18h-20h15 : Animations musicales



Artistes : Fanm Soukwé – Médérice – Clara