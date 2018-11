Courrier des lecteurs ​Les « liseurs de cartes » du Rectorat !

Le rectorat veut nous vendre une normalisation de la situation en dépit de la formidable mobilisation sociale et populaire en cours.



En véritable « liseur de cartes » il annonce de fait, si l’on se tient à son communiqué paru hier, que tout devrait “ rentrer dans l’ordre “ lundi 28 et que le système éducatif devrait être en état de fonctionner en dépit des blocages et mobilisations en cours.



D’où sa décision de contraindre les personnels administratifs et Techniques (toujours les mêmes ...) à se rendre dans leurs services et établissements ce vendredi 23/11/18 pour préparer la « reprise de l’activité » pour lundi.



La Cgtr educ’Action considère que ce communiqué est davantage dicté par des considérations d’ordre politique que motivé pour des raisons d’organisation et de reprise d’activité pour lundi 26 novembre 2018 comme l’autorité académique le prétend.



Alors que notre autorité académique (in situ) réunie en cellule d’astreinte serait le plus à même d’avoir une réaction opportune et censée.

Sur ordre ministériel, il est demandé à une partie des acteurs de l’éducation nationale de simuler le retour à la vie normale parce qu’il faut faire « comme si » le conflit social d’ampleur est derrière nous et convaincre la population qu’on s’achemine vers un retour déjà acté pour lundi alors que tout à chacun sait que l’absence de réponse à la colère sociale légitime à la Réunion ne va pas permettre au système éducatif de fonctionner sans risques dans ce délai.



Qui peut croire sérieusement au regard de la situation actuelle que les transports scolaires fonctionneront normalement ou fonctionneront tout simplement lundi 26 novembre 2018?

L’autorité académique serait davantage inspirée de faire un point sur l’évolution de la situation dimanche et de prendre sur cette base une décision appropriée en toute connaissance de cause au lieu d’annoncer d’ores et déjà, « en aveugle » la reprise des activités pour lundi.



S’il est nécessaire d’anticiper, il faut le faire avec sérieux, sur la base d’éléments factuels car un souhait ne suffit pas pour devenir réalité !



Les personnels administratifs et techniques ne sont pas des pions ... nou lé pa plis nou lé pa moin ... respekt a nou Cgtr Educ'action





