Communiqué ​Les jeunes footballeurs réunionnais se mobilisent pour la Banque Alimentaire

Dans le cadre de la Danone Nations Cup, Danone Réunion lance un challenge solidaire, le challenge « Change The Game » en partenariat avec la Banque alimentaire. Les premières collectes de denrées alimentaires effectuées par les jeunes footballeurs auront lieu du 10 au 16 octobre. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 11 Août 2020 à 14:23 | Lu 112 fois

Partout où le tournoi DNC est présent dans le monde, une dimension sociale et/ou environnementale est apportée, mettant en avant les thématiques de l’accès à l’eau, d’un mode de vie sain, de l’inclusion et de la diversité. Les enfants participant au tournoi sont amenés à se confronter au monde dans lequel ils vivent en parallèle de la compétition de foot. La DNC se révèle alors comme une expérience de vie pour ces jeunes joueurs, qui leur fait prendre conscience d’être des citoyens actifs du monde. En 2019, les jeunes joueurs du tournoi mondial ont voté pour les causes pour lesquelles ils souhaiteraient que la DNC s’engage. Les objectifs arrivés en tête sont : L’égalité des sexes, la préservation des océans, la lutte contre la pauvreté, les actions pour le climat.



A l’écoute de ces objectifs, Danone Réunion s’est donc rapproché de la banque alimentaire qui chaque jour lutte contre la pauvreté et la précarité dans notre île. Avec la Ligue Réunionnaise de Football, ils ont imaginé le Challenge « Change the Game » qui se déroule en parallèle du tournoi Danone Nations Cup 2020 et désignera 3 équipes gagnantes. « Le Challenge Change the Game permet de partager les valeurs de la DNC au travers d’actions solidaires locales. Cela apporte une dimension sociale à l’événement et permet aux enfants de s’impliquer concrètement sur leur territoire », explique François Amiot, Directeur de Danone Réunion. Pour Marcel Techer, Président de la Banque Alimentaire des Mascareignes, « ces enfants sont aussi les citoyens de demain et le challenge les pousse a se confronter au monde dans lequel ils vivent. Ainsi, les valeurs de solidarité et de partage seront également récompensées sur le podium. »



Le challenge Change the Game a débuté le 02 aout et prendra fin le 02 novembre 2020. Les 102 équipes participant à la Danone Nation Cup peuvent prendre part à ce challenge. Une équipe qui serait éliminée au cours du tournoi peut poursuivre ce challenge jusqu’à la fin et espérer le gagner. Plusieurs actions permettront de collecter des points tout au long du challenge. Chacune de ces actions est cumulable. L’objectif étant de récolter un maximum de points par équipe.



La première action est une collecte de denrées alimentaires au profit de la Banque Alimentaire du 10 au 16 août dans les 16 magasins Leclerc de l’île. La collecte sera réalisée sur des demi-journées de 10h à 12h tous les jours. Une seconde opération de collecte aura lieu au mois d’octobre. Si les équipes souhaitent gagner plus de points : ils ont la possibilité de réaliser des collectes spontanées dans les magasins de leur choix et / ou collecter auprès des agriculteurs les fruits et légumes en surplus

Enfin, Les 102 équipes sont invitées a réaliser une production créative qui devra être rendue au plus tard le lundi 02 /11 au Comité Organisateur. La production, au format A3, doit mettre en lumière et faire transparaitre les valeurs du challenge le CHANGE THE GAME CHALLENGE DNC 2020 : solidarité, aide, partage et mutualisme au travers … du foot ! Encre de Chine, aquarelle, craie, cire, fusain, feutre, peinture : pas de mot d'ordre, toutes les techniques sont autorisées. Toutes les productions seront affichées sur le stade de La Redoute, le jour de la finale et elles permettront également de gagner des points.



L’équipe gagnante remportera un stage de foot à la Plaine des Cafres, les second et troisième sur le podium repartiront avec des équipements de sports.





Publicité Publicité