Courrier des lecteurs ​Les hospitaliers ont-ils tort ?

Les agents hospitaliers manifestent pour conserver une indexation dont on dit qu’elle serait illégale. Mon cousin Pierrot l’a même prouvé. Je veux bien… mais là n’est pas mon propos.



La question est plus simple : pourquoi leur avoir accordé cette indexation ?



Soit elle était justifiée et sa suppression ne l’est pas.



Soit elle était illégale et alors là, il ne fallait pas la leur donner !



Mais quelle que soit la réponse, il y a une question encore plus simple à poser à tout le monde :

RENONCERIEZ-VOUS À UN AVANTAGE ACQUIS ?

Moi non. Vous non plus, hypocrisie mise à part.



Ou la donne à mwin, laisse à mwin tranquille èk ça !



De braves gens ont tablé sur ce surplus pour améliorer leur existence, manger autre chose que du « poulet de l’eau », changer de voiture, améliorer la chambre des enfants, payer les frais d’Université, faire un cadeau à la chérie, emmener la petite famille en vacances, que sais-je.



On compte sur ce qu’on a dans la poche et on aménage son avenir en fonction. Qu’y a-t-il là d’extraordinaire ?



Qui plus est, il est une pratique en France, initiée depuis les accords de Grenelle je crois : on ne touche pas aux avantages acquis !

Ôter cet avantage acquis revient à nier aux gens tout droit de prévoir leur avenir ! Déjà que cet avenir est de plus en plus sombre… Déjà que la considération qu’on a pour les petites gens ne dépasse pas le genou…



Il y a des solutions pour faire rentrer du fric dans les caisses de l’État : rétablir l’ISF, taxer les bénéfices exorbitants du CAC-40, faire payer plutôt les sur-riches que les sur-pauvres, j’en passe et des plus saumâtres.



