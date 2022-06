La grande Une ​Les gérants d’un food truck réunionnais piégés par des youtubeurs rennais

Un couple de restaurateurs réunionnais installé à Rennes s’est fait piéger par le célèbre duo de “prankers”, les Inachevés. Testée durant cette farce, leur fierté réunionnaise semble inébranlable. Par NP - Publié le Samedi 18 Juin 2022 à 08:30





L’un des frères, Vincent, est à la Rochelle ; l’autre, Romain, à Rennes.



“La Réunion c’est chaud, chaud, chaud”



Ce dernier doit réaliser un défi intitulé “tester la fierté des commerçants” et jette son dévolu sur les gérants réunionnais d’un food truck aux saveurs péi. C’est son frère qui a repéré les parfaits piégés :



"C'est un camion réunionnais, [Vincent] a mangé là il y a une semaine et il m’a dit que c'étaient des amoureux de La Réunion. Ils sont trop fiers de venir de là-bas”, explique le youtubeur, qui s’engage alors à aller ”titiller” la fierté des gérants.



Romain va alors à leur rencontre et les complimente sur leur cuisine, avant d’engager une conversation qui fâche.

“Je connais bien La Réunion, j’ai vu beaucoup de reportages (...) apparemment La Réunion c’est chaud, chaud, chaud”, lance-t-il, avant d’ajouter : “J’ai vu des reportages avec les requins".



“Ce ne sont que des reportages”, répond la Réunionnaise, rejointe par son binôme qui ajoute “en général, ceux qui se font attraper, ce ne sont que des touristes” !



Romain réplique : “Je peux comprendre par rapport à votre business, vous dites La réunion c’est génial et tout, mais la réalité…”. Le restaurateur le coupe : “La réalité c’est que nous on y était donc on sait de quoi on parle !”



“Vous échangez 300 jours de soleil contre 300 jours de pluie, c’est que forcément vous vous sentiez un peu en danger...” Le couple explique que le choix de quitter l’île est lié à l’avenir de leurs enfants, et le youtubeur surenchérit : “Vous aviez peur pour vos enfants ?” Le couple n’en démord pas et finit par conclure : “Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez La Réunion si vous n’y avez jamais mis les pieds".



Romain finit par dévoiler le prank aux gérants du food truck, qui s’en amusent. Le youtubeur assure qu’il “adore La Réunion” et invite ses abonnés à découvrir les saveurs proposées par les deux piégés. Il annonce qu’il sera d’ailleurs sur l’île en septembre prochain.