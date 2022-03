Faut bien que ça sert à quelque chose..



Tout le monde aura remarqué que les généraux à la retraite se succèdent dans les médias en sachant de la guerre internationale...et en grand remplacement des sachants épidémiologiques.."la guerre" contre le Covid est terminée.. . Tout le monde peut danser librement.



Celle de l'Ukraine ! Enfin entre la Russie et l'Ukraine pour un espace de liberté à réserver à l'OTAN...a pris la suprématie.

l'OTAN est partout ..Otan en emporte le gland.

Le droit d'appartenir à l'Otan et le droit d'avoir peur des autres, en cela, s'affrontent dans des combats meurtriers.

Les généraux à la retraite en costume croisé font leur show sur les plateaux TV.



Les mêmes sans doute qui ne valaient pas un clou il y a encore peu de temps quand ils signaient un manifeste décrié parce que leurs auteurs étaient des vieilles badernes ! Ils étaient carrément mis aux arrêts et sans solde s'ils persistaient.



Aujourd'hui, ils touchent des "cachets" pour être invités par les chaînes d'informations..

Ainsi va le monde et on ne va pas faire la guerre.