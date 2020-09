​Les élus du TCO soutiennent la culture

Le premier Bureau Communautaire du TCO de la nouvelle mandature s’est réuni hier au siège de la Communauté d’Agglomération, au Port. Parmi les affaires inscrites à l’ordre du jour, les élus ont eu à délibérer sur le soutien à la culture. Près d’1 M€ a ainsi été octroyé pour la culture, dont 390 K€ pour les acteurs culturels confrontés à des difficultés liées à la crise sanitaire.



A travers Békali, dispositif culturel unique à La Réunion de soutien à la création, le TCO et les trois salles de spectacles (Le Séchoir, Lèspas et Kabardock) donnent l’opportunité à des jeunes créateurs réunionnais de se professionnaliser, en bénéficiant d’un accès privilégié aux équipements et aux réseaux.



Les artistes retenus peuvent ainsi travailler concrètement sur leur projet dans un cadre professionnel. Ils accèdent également à une aide financière en coproduction, à l’accueil en résidence et à un accompagnement administratif et technique. Des représentations grand public et scolaires, ainsi que des ateliers leur sont également proposés.



Békali, un véritable tremplin pour les artistes et la création péi



En 2020, le TCO a décidé de soutenir les 3 projets artistiques suivants :



- le Collectif Alpaca Rose avec sa création théâtrale « Terminus » ;

- le Collectif Cirké Craké avec le projet « Alors Carcasse » ;

- et, Tine Poppy avec son spectacle musical « Paradox, séga social club ». 79 800 € sont octroyés pour le dispositif Békali.



L’autre axe culturel soutenu par les élus communautaires, est celui de la diffusion.



Une enveloppe de 310 K€ a été débloquée pour aider les associations et les salles à faire aboutir leurs projets de spectacles ou de festivals.



Parmi eux, Opus Pocus de Nakiyava, La Belle Marionnette du Théâtre des Alberts, le Salon du Livre de Ile en Page, le Patrimoine chorégraphique océan Indien de Lalanbik ou encore Boudoum Banm de Fenomen.



Enfin, le Bureau Communautaire a octroyé à la Régie d’Enseignements Artistiques (REA) près de 550 K€ pour son fonctionnement et la mise en œuvre de ses actions en la matière et qui mérite d’être plus que jamais soutenue dans le contexte de difficulté accrue liée à la crise sanitaire.



En 2019, 19 équipes pédagogiques (soit 42 intervenants) se sont lancées dans l’aventure afin de permettre à près de 1100 élèves de bénéficier de ce programme unique et innovant. Le nombre de bénéficiaires est en forte augmentation et devrait

atteindre 2300 élèves cette année.



Les travaux de construction de Lékol Célimène à Plateau Caillou devraient reprendre début 2021.





Les autres affaires à l’ordre du jour :



Octroi d’une subvention à l’Association des Solidaires de l’Economie Sociale (ASES) pour sa recyclerie.



Installée à La Possession, la recyclerie a pour but de collecter des « déchets » auprès des particuliers et professionnels afin de les valoriser en mobiliers et objets de décoration. L’association assure également des formations de publics éloignés de l’emploi en vue de leur insertion professionnelle, et la sensibilisation du public.

Subvention octroyée : 18 500 €



La mise en place d’une formation pour les médiateurs sur la lutte contre le gaspillage alimentaire



Lauréat du Plan Régional de l’Alimentation lancé par la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt en 2019, le TCO a obtenu une subvention de 10 000 € afin de former ses médiateurs au gaspillage alimentaire. Dispensée pour une mise en pratique dans les restaurants scolaires, cette formation devrait permettre aux collectivités concernées de faire des économies pouvant aller jusqu’à 30 %.



Participation de l’agglomération au nouveau programme national de rénovation urbaine (NRPRU) des quartiers Ariste Bolon et SIDR haute, au Port



C’est la 2ème opération de rénovation urbaine que mène la commune du Port. Plus de 5,6 M€ y seront investis par le TCO pour financer cinq actions en particulier :

L’aménagement de l’ilôt central, de l’ilôt test, de Roméro, du Square Emile Zola, du groupe scolaire et de la maison de quartier.



Cette action solidaire s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne.



Création d’un fonds mutualisé intercommunal d’amélioration de l’habitat et l’accession aidée



Les élus du TCO ont validé la création de ce fonds et l’accompagnement par le biais d’une convention, de l’ADIL pour la mutualisation et la priorisation des financements existants sur les familles pré-identifiées dans le cadre du PILHI (plan intercommunal

de lutte contre l’habitat indigne).



815 ménages sont directement concernés par ce nouveau dispositif.