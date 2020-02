​Les élus communautaires votent les budgets primitifs 2020 pour le dernier conseil de la mandature

Ce lundi 03 février, Jean-Paul Virapoullé, Président de la Cirest, a présidé le dernier conseil de la mandature au siège de la communauté d’agglomération, à Saint-Benoît.



Ambiance un peu particulière, voire nostalgique, pour ce dernier conseil avant le renouvellement de l’assemblée délibérante, qui aura lieu après les élections municipales-intercommunales du mois de mars.



Une vingtaine de rapports a été présentée à la vingtaine d’élus présents pour cette dernière assemblée. L’essentiel des rapports présentés concernait le vote du budget primitif pour l’année 2020 et le vote des budgets annexes, dont ceux consacrés à l’eau et à l’assainissement, pour la première fois, suite au transfert de compétences depuis le 1 er janvier 2020.



Le budget principal s’élève à un peu plus de 92M€, dont plus de 24 M€ pour l’investissement dans la réalisation d’équipements structurants pour le territoire. Les principales dépenses du budget principal sont dédiées aux transports et à l’environnement, les deux principales compétences de l’intercommunalité. Les élus ont décidé de maintenir les taux de fiscalité actuels.



Concernant les nouvelles compétences eau et assainissement, plus de 30M€ seront dédiés à l’eau potable, dont 25M€ pour l’investissement dans des équipements dédiés à l’amélioration et à la sécurisation de la distribution de l’eau potable. Le budget annexe dédié à l’assainissement représente lui près de 7.7M€ avec plus de 4M€ dédiés à l’investissement.



Les budgets présentés ont été votés à l’unanimité par les élus communautaires.