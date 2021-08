National ​Les douaniers de Dunkerque saisissent 416 kilos de cocaïne

Le 10 août, les douaniers de Dunkerque ont saisi 416 kilos de cocaïne dissimulés dans un conteneur de bananes en provenance de la Colombie. La valeur de la prise est estimée à plus de 31 millions d'euros sur le marché illicite de la revente des stupéfiants indiques les services douanes dans un communiqué : Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 17 Août 2021 à 16:06

Dans la matinée du 10 août 2021, les agents de Dunkerque ont procédé au contrôle de cinq conteneurs en provenance d’Équateur et de Colombie sur le terminal des Flandres du port de Dunkerque.



Dans un des conteneurs ciblés en provenance de Colombie, les agents ont découvert, dans une palette située en deuxième rangée, des stupéfiants dissimulés dans les cartons de bananes. Dans chaque carton, entre 13 et 15 pains de cocaïne étaient disposés au milieu des bananes dont le scellé du sac plastique d'emballage avait été rompu.



Le dépotage complet de l’ensemble des palettes et leur écor révéleront la présence de 355 pains de cocaïne pour un poids total de 416,144 kg.



Le dossier a été confié à la JIRS de Lille.



Cette saisie intervient une semaine après la saisie de 256 kilos de cocaïne effectuée à Loon-plage par les agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.



En 2020, la douane française a intercepté 9 tonnes de cocaïne.



