​Les damnés du mois sans alcool

Les enquêtes se succèdent et se contredisent parfois.



L' image des Dom rétablie ou plus conforme dans une enquête nationale...



La Réunion aime s' auto-juger durement...une mentalité typiquement îlienne qui souffre de confrontation.



Les enquêtes faites localement* sont plus sévères avec les Réunionnais...incompétence technique ou triste mentalité de juger sévèrement donc d'interpréter..rudement ?



Nb.* Souvent celles-ci sont issues de mouvements associatifs ou de structures financées qui militent déjà contre l alcoolisme ...juge et partie, en l" occurrence..



Voici ce que rapporte une enquête nationale :



"Voilà une étude qui met à mal le cliché du verre de ti-punch dès le petit-déjeuner sous les douces latitudes tropicales et équatoriales françaises. Les Guyanais sont les plus sobres de France, suivi de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. Selon les bulletins de santé publique publiés par Santé Publique France, la Guyane (5,2%), La Réunion (5,8%) la Guadeloupe (6,9%) et la Martinique (7%) sont les régions françaises où l’on consomme le moins d’alcool quotidiennement.

Elles sont suivies par l’Île de France et la...."