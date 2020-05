A la Une . ​Les couturières péi vont pouvoir vendre des masques grand public grâce à l'arrivage de masques semi-finis Le déconfinement marque le début d'une demande accrue en masques anti-covid. Dans cette optique de répondre à la demande de la population, des professionnels, qu'ils soient industriels ou artisans, oeuvrent pour leur fabrication. Mais à quoi bon produire des masques s'ils ne peuvent être certifiés, demandent des couturières. La CMA tente d'y répondre. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 11 Mai 2020 à 17:25 | Lu 983 fois









En réponse à cette différence de traitement, le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat apporte un éclairage sur les subtilités des normes qui favorisent clairement à ce jour la grande distribution. Il nous le confirme, l'objectif est, à terme, de faire basculer progressivement les artisans péi vers la confection de masques dits "grand public*", pour une meilleure promesse de sécurité sanitaire vis-à-vis des acheteurs.



"On va vous accompagner pour fabriquer des masques "grand public""



"J'ai demandé pour la profession des couturières, aux services de l'Etat, associés à nous-même Chambre de métiers, qu'on vous envoie un courrier pour vous rassurer. Le courrier vient de partir, précise Bernard Picardo cet après-midi aux côtés d'une couturière installée à Saint-Denis. Beaucoup de couturières se posent la question : est-ce qu'elles ont le droit de continuer à faire la certification AFNOR ? Nous, Chambre de métiers et Etat, on peut vous rassurer : la réponse est oui ! Ça c'est clair, elle peuvent continuer à le faire. On leur dit aussi, si elles souhaitent aller vers les masques grands publics - avec le nombre de lavages inscrits sur les étiquettes - qu'on va vous accompagner ! Pour les professionnels qui souhaitent le faire car on estime qu'il y aura dans les semaines et mois qui viennent un potentiel intéressant pour les entreprises. Donc il y aura des masques qui arriveront ici et qui seront semi-finis. Les couturières vont finir les masques qui pourront être vendus comme des masques grands publics et ainsi leur permettre d'aller sur un créneau sur lequel elles ne sont pas aujourd'hui."



Le président de la CMA Réunion confirme par ailleurs que les couturières ne sont pas dans l'obligation de faire tester leur production. "On a quatre types de masques. Les masques que font les couturières aujourd'hui ce sont les masques spécifiés AFNOR, c'est-à-dire avec un patron, avec un cahier des charges bien précis. Ce sont des masques barrière que vous pouvez vendre sans difficulté, confirme-t-il à la couturière en face de lui. Il n'y a pas à payer 1000 euros, ça c'est faux. Par contre, on va vous accompagner pour fabriquer des masques "grand public" car c'est aussi l'avenir. Vous allez pouvoir en vendre un peu plus, à mon sens, car ce sont des masques un peu plus cadrés au niveau sanitaire", confirme Bernard Picardo.



Une manière de ne pas laisser la production de masques au seul bénéfice des industriels qui ne rencontrent aucune difficulté financière à payer la certification de leur production par la Direction Générale de l'Armement.



* Pour rappel, les masques grand public sont des masques en tissu, le plus souvent lavables et réutilisables, destinés à prévenir la projection de gouttelettes. Ils ont des propriétés de filtration allant d’au moins 70% à plus de 90% de filtration des particules émises d’une taille égale ou supérieure à 3 microns. Ces masques scindés en deux catégories (masques grand public catégorie 1 et catégorie 2) ont été créés par une note d’information des ministères de la santé, de l’économie et des finances, et du travail le 29 mars 2020 au terme d’une démarche supervisée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), avec le soutien de l’ANSES



Voici l'obligation définie par la Direction Générale des Entreprises pour pouvoir bénéficier de l'autorisation d'apposer l'étiquetage spécifique Covid sur ses productions :



