A la Une . ​Les communes de La Réunion au plus fort taux de pauvreté

L’INSEE a publié aujourd’hui une étude sur le taux de pauvreté à La Réunion. Ce dernier baisse mais reste très élevé comparé au reste de la France. Les données collectées par l’institut permettent de connaître les villes de l’île où ce fléau est le plus présent. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 11:33

Le taux de pauvreté à La Réunion s’établit à 36% en 2020. L’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) observe une baisse du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté sur notre île même si le taux est bien plus élevé qu’en métropole.



L’étude montre que les niveaux de vie sont plus faibles à La Réunion comparé à la métropole. Ainsi, le niveau de vie médian des personnes pauvres sur l’île est de 870 contre 920 euros par mois dans l’Hexagone.

Les communes les plus touchées



Les écarts sont les plus concernés par les difficultés financières à La Réunion. Le triste podium des communes au plus fort taux de pauvreté est composé de Salazie (53%), Sainte-Rose (50%) et Cilaos (49%).



Dans ces trois communes, environ la moitié de la population se trouve sous le seuil de pauvreté et perçoit donc 870 euros par mois (niveau de vie médian par unité de consommation).



Les communes avec le taux de pauvreté le plus bas sont L’Etang-Salé (28%), Les Avirons (27%) et La Possession (24%).

L’évolution du taux de pauvreté à La Réunion







La moitié des Réunionnais vivent avec moins de 1.380 euros par mois et par unité de consommation, soit 27 % de moins que dans l’Hexagone. Les revenus des plus modestes sont sensiblement plus faibles qu’au niveau national : les 10 % les plus modestes disposent d’au plus 740 euros par mois et par unité de consommation, contre 990 euros dans l’Hexagone.



