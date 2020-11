​Les cinq prédictions de Nostradamus pour 2020

Pour rappel, Nostradamus, est une figure de l'astrologie du 16ème siècle.



Plusieurs prophéties, se sont réalisées, hélas ! Et encore aujourd'hui, ses prophéties pour 2020/2021, font froid dans le dos !

En cette fin d'année, elles se confirment.



1ère prédiction: Nostradamus nous annonce un conflit majeur, une troisième guerre mondiale... COVID, Djihad ?

Cela devrait durer jusqu'en 2025 .



2ème prédiction: Montée de l'extrémisme religieux. La troisième guerre mondiale serait fondée sur la montée de l'extrémisme religieux dans de nombreuses régions du monde. Accumulation des actes terroristes.



3ème prédiction: Inondations et ouragans "Nous verrons les eaux monter et la terre s'effondrera sous elles".



4ème prédiction: Réchauffement climatique à son paroxysme ' Le roi dérobera la forêt, et le ciel s'ouvrira, et les champs seront brûlés par la chaleur".



5ème prédiction: Les progrès de la médecine . "L'innovation médicale augmentera l'espérance de vie" .



Bien sûr, ceci est à prendre avec précaution. Mais force est de constater, que , "Nous sommes en plein dedans" !



Pour écrire ce billet, j'ai pas mal consulté GOOGLE, car Nostradamus m'a toujours intéressé. Donc les sources sont diverses.



Ces prédictions m'ont interpellé, et je vous les livre ex abrupto .



Je laisse le lecteur à sa libre interprétation.