A la Une . ​Les chargeurs d’iPhone seront interdits à partir de 2024

Après une multitude de discussions, les pays de l'Union européenne sont parvenus à un accord. Un chargeur filaire universel USB Type-C sera imposé à toutes les marques de smartphones, tablettes et autres consoles dans les 27 pays de l’UE d'ici 2024 et Apple n'échappe pas à la règle. Par NP - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 09:15

Fini de chercher le bon câble qui correspond à votre téléphone, votre tablette ou votre liseuse, les 27 pays de l’Union Européenne sont tombés d’accord sur un chargeur universel.



“Les consommateurs n’auront plus besoin d’un dispositif et d’un câble de charge différents à chaque fois qu’ils achètent un nouvel appareil, et pourront utiliser un seul chargeur pour tous leurs appareils électroniques portables de petite et moyenne taille”, a annoncé ce mardi le Parlement européen.



Le dispositif qui sera en vigueur à l’horizon 2024 est loin de ravir tout le monde. Apple, largement opposé à cette décision, n’y échappera pas, l’Iphone y sera soumis, au même titre que les téléphones mobiles, tablettes, liseuses électroniques, écouteurs et casques, appareils photo numériques, consoles de jeux vidéo portables et enceintes portatives, si celles-ci sont rechargeables via un câble filaire.



Au total, une quinzaine de produits devront être équipés d’un port USB Type-C, quel que soit leur fabricant.





Réduire les dépenses



Pour les ordinateurs portables, les fabricants disposeront d’un délai de conformité et devront se mettre à jour “dans les 40 mois suivant l’entrée en vigueur du texte”, soit d’ici 2026 .



La réglementation prévoit également que la vitesse de charge soit harmonisée pour les appareils autorisant la charge rapide.



Du côté des consommateurs, ce chargeur unique devrait réduire les dépenses des consommateurs européens d’environ 250 millions d’euros chaque année, selon la Commission européenne qui avance également que les déchets de chargeurs non utilisé pourraient être réduits de presque 1.000 tonnes.