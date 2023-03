La grande Une ​Les anti-réforme des retraites se tournent vers les grandes surfaces ce samedi

La mobilisation contre la réforme des retraites prend une nouvelle forme ce samedi. Les syndicats appellent au regroupement à proximité des supermarchés de l’île. Le point sur les blocages annoncés. Par SF - Publié le Samedi 11 Mars 2023 à 06:44





L’idée d’opérations de tractage à proximité des centres commerciaux est en premier lieu, selon le syndicat, une stratégie pour toucher le plus grand nombre. “C’est là où il y a le plus de gens qui circulent et que l’on peut sensibiliser au maximum”, explique-t-il tout en reconnaissant que “si l’on fait un tractage, bien évidemment la circulation sera perturbée dans la zone. On ne bloque pas l’activité du commerce mais la circulation étant perturbée, certainement ça va la ralentir et réorienter des gens vers d’autres structures, mais le but premier est d’informer la population sur la réforme des retraites.” Après les défilés et le blocage des routes, l’intersyndicale a décidé de mener une action de tractage à proximité des centres commerciaux de l’île ce samedi. “Au lieu de faire des barrages, maintenant, il faut temporiser vis-à- vis de la population, et passer au tract pour faire comprendre qu’il est important de combattre la réforme des retraites ”, indique Joël Dalleau, secrétaire général de la CFDT Réunion.L’idée d’opérations de tractage à proximité des centres commerciaux est en premier lieu, selon le syndicat, une stratégie pour toucher le plus grand nombre. “C’est là où il y a le plus de gens qui circulent et que l’on peut sensibiliser au maximum”, explique-t-il tout en reconnaissant que “si l’on fait un tractage, bien évidemment la circulation sera perturbée dans la zone. On ne bloque pas l’activité du commerce mais la circulation étant perturbée, certainement ça va la ralentir et réorienter des gens vers d’autres structures, mais le but premier est d’informer la population sur la réforme des retraites.”

Les points de rendez-vous



Un temps envisagé, le rond-point du Run Market de Duparc est finalement “épargné” par la mobilisation de ce samedi. “On va les laisser souffler un peu parce que, économiquement ils sont dans une situation assez compliquée, on va les laisser respirer”, lance le secrétaire général de la CFDT Réunion.



Le rendez-vous est donné à partir de 8h30 sur les points suivants :



Dans le Nord :

- Au Port au niveau du rond point Sacré Coeur

- A Saint-Denis au niveau du rond point de Carrefour Sainte-Clotilde



Dans l’Est :

- A Sainte-Suzanne au niveau du rond point de Carrefour

- A Saint-Benoît un rassemblement est envisagé à hauteur de Run Market



Dans le Sud :

- A Saint-Pierre au niveau du rond point de la Zac Canabady

- A Saint-Pierre à hauteur du Leclerc Les Casernes

- A Saint-Joseph au rond point au niveau du Leclerc Les Terrasses

- Des rassemblements sont envisagés à proximité des Simply et Score de Saint-Joseph