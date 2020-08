International ​Les Nord-Coréens ordonnés d’abandonner leurs chiens pour qu’ils soient mangés

Les Nord-Coréens ne pourront plus posséder d'animaux domestiques. Ce qui refusent, verront leurs animaux confisqués et abattus. Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 18 Août 2020 à 18:13 | Lu 128 fois

Kim Jong-Un toujours dans la démesure. Le dirigeant nord-coréen a depuis juillet interdit la possession d’animaux de compagnie. Il a également ordonné aux habitants d’abandonner leurs chiens, symboles d’une "tendance corrompue de l’idéologie bourgeoise". En effet, il part du principe que seuls les classes aisés possèdent des animaux de compagnie alors que les autres élèvent des porcs et du bétail.



Les propriétaires sont donc obligés d’abandonner leurs amis à quatre pattes pour qu’ils se trouvent soit dans des zoos d’État, soit dans les assiettes des restaurants. Cela pour lutter contre la "décadence" occidentale mais surement comme solution contre une pénurie alimentaire dont souffre le pays.



Ceux qui refusent d’abandonner leurs animaux les verront confisqués de force et abattus.



