Courrier des lecteurs ​Les Gilets Jaunes réunionnais sont-ils des ânes ?

Un peu plus de deux mois après les événements de Novembre 2017, que reste-t-il des Gilets Jaunes réunionnais ?



J'ai envie de dire, pas grand chose... kaz du peuple façon bidonville, mémorandum digne des exigences de preneurs d'otages.



Croyez-vous vraiment que la grande majorité des réunionnais soutient encore cette vaste mascarade ?



C'est décevant, combien de Gilets Jaunes sont devenus les serviles militants, les complices de candidats aux municipales qui cachent encore leurs noms ?



Que de gâchis, le défi était certes de taille, mais pas impossible... les collectivités étaient d'accord pour revoir leur logiciel, La Réunion était sur le bon rail... mais voilà.



Encore une fois, nous assistons à une guéguerre de cheffetons et de pseudos leaders en manque de visibilité, entourés de militants souvent avinés, sans autre conviction, sans autre volonté que de "renverser" le système.



Finalement, une grande majorité du peuple a envie de dire : tout ça pour ça ? Et l'envie de dire que si ici l'homme est un loup pour l'homme, il est à coup sûr ici frappé d'une bonne dose d'âneries.



L'exercice de la démocratie participative n'est pas un jeu et ne peut pas se reposer sur des caprices... Un observateur





