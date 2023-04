La grande Une ​Les Français parmi ceux qui passent le moins de temps à travailler

La France est le pays où l'on travaille le moins par habitant selon l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). L'organisme annonce que les Français travaillent 630 heures par an et par habitant. Publié le Jeudi 20 Avril 2023

La donnée publiée en fin de semaine dernière a beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux. Elle est tirée d’une publication annuelle de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) et révèle les heures travaillées dans différents pays.



Heures travaillées par habitant ou par travailleur ?



Le tollé est provoqué par la divulgation d’une des multiples informations révélées par l’étude de l’OCDE : 630 heures travaillées ont été recensées en France par habitant sur l’année 2021.



Mais toute la population française est prise en compte dans ce calcul. On parle donc aussi bien des mineurs qui ne sont pas en âge de travailler que des seniors qui sont à la retraite (dès 62 ans pour certains).



Il faut en vérité se fier à une autre variable, celle qui ne prend en compte que la population active. La productivité horaire de la France est alors bien plus importante avec 1.490 heures travaillées. Les Français actifs travaillent alors en réalité plus que les Allemands, les Danois, les Hollandais ou encore les Suédois par exemple.

Le travail en France



Le taux d’emploi de la population d’âge actif en France est de 68,13% et se situe aussi en dessous de la moyenne de l’OCDE (69,38%).



Les données montrent aussi que le taux d’emploi par niveau d’études est marqué par des inégalités fortes en France. Les actifs qui n’ont pas été diplômés ont un taux d’activité de 52,8%, loin en dessous de la moyenne internationale (57,8%). À l’inverse, 86,3% de ceux qui ont fait des études supérieures sont employés, c’est largement au-dessus de la moyenne de l’OCDE (85,4%).