Les Chroniques de tonton Jules #137

Quand j’étais môme, il y avait le fusil de papa à la maison. Il servait à nous rapporter un bon lièvre pécho dans les champs de cannes du Gol ; sinon quelques beaux merles gras. On ne nous avait jamais dit qu’on pouvait s’en servir contre son voisin et ça ne nous est jamais venu à l’esprit. Aujourd’hui, ça déquille à plaisir… si je peux dire. Quand nous nous battions, c’était à coups de poing, pour nous défendre, pas attaquer ! Pas avec fusil ni sabre à cannes, en tout cas.

Les temps changent et je ne me sens plus très à ma place dans ce monde de violence qui s’offre à nous chaque jour.

J’ai donc essayé de trouver des sujets moins angoissants mais c’est pas le plus facile.

Je déteste ce monde… mais je ne vous déteste pas.

Antenne Réunion et RFOzéro définitivement fâchés avec la langue française ?



Je regardais le JT d’Antenne le midi et celui de RFzéro le soir. J’ai inversé le schéma. Pour avoir Enilorac le midi (excellent présentateur) et Hassler le soir (même remarque).

Du coup, je m’évite deux pensums, Laura Château et la Gaëlle Malet, qui semblent avoir définitivement zappé le français correct.

Que d’erreurs de français, de prononciation, de grammaire, de liaisons mal-t’a-propos… Quant au « souffle » de la phrase, passons !

Qui parle bien sur RFO ? Stéphane Enilorac, Claude Montanet, et puis… et puis… je cherche et je vous rappelle. Sur Antenne ? Antoine Hassler, Ophélie Maraval et les présentateurs du 6h/9h.

Je suggère aux responsables des deux chaînes de changer d’infographistes : les incrustations en bas d’écran sont plus bourrées de fautes que Jardinot de malice !

Vous me direz : ils lisent leur JT sur un prompteur qui leur donne les phrases. Je leur suggère de plutôt se fier à leur mémoire, comme c’était le cas pour le magnifique Guillaume Alexandre.

Un prompteur n’est qu’une machine stupide, comme le correcteur orthographique de la presse écrite. Un singe bien dressé etc.



La foule ou le peuple ?



Je n’aime pas celui qui est, faute de mieux, notre président. Mais je ne l’ai jamais considéré comme un idiot. Là, il commet une erreur sémantique taille cachalot.

Comment peut-il, lui, si fin causeur, si habile à noyer le poisson, si raseur d’oeuf, lui, le champion de la diagonale du fou, oser confondre foule et peuple ? Le peuple qui a élu tandis que la foule manifeste dehors ?

Mais ce sont justement les mêmes !

Vous-même, êtes-vous, monsieur de l’Elysée, monsieur le président de France à défaut d’être celui des Français, l’élu du peuple ou celui de la foule ? Alors, revoyez votre vocabulaire si méprisant ; et méfiez-vous de cette foule que vous traitez plus bas que terre.

Vous ne représentez même pas 50% de l’électorat et il y a 100% d’enragés.

A cause de vous, nous ne sommes plus en démocratie et ça se paiera tôt ou tard.



RFO et Clara



Un tel mépris de la musique créole, ça fait mal aux tripes. A se demander comment le Crédit agricole a pu s’embarquer dans un sponsoring d’aussi mauvais goût. Et Jean-Louis Prianon prêter son enthousiasme à une si mauvaise chanson.

Plusieurs fois par jour, RFvraiment zéro nous inflige la chanson de Clara, une sombre histoire de pêcheur bricolée à la sauce Ramanisum. Paroles débiles, musique bricolée à la va-vite, accords infantiles.

Allez, parlons d’autre chose



Le Port Mort : quelle inculture politique !



La question ne se pose pas de savoir si je soutiens ou non les grévistes. Bien sûr que je les soutiens ; il est temps que Macro(n), la femme de la Mancha et consorts comprennent enfin que les habitants de France en ont marre d’être pris pour des cons, de la chair à canon au service du grand capital !

C’est autre chose qui me navre : à l’entrée du quai Est, au-dessus de banderoles revendicatives, un abruti a jugé bon de hisser un grand portrait du Che.

Quelle manque de culture historique et politique !

Che Guevara n’a jamais été le révolutionnaire romantique qu’on tente de nous faire avaler depuis des décennies.

La photo, quoique due au hasard, est effectivement très belle. Pas de bol qu’on en fasse une comme ça à mon sujet.

Che Guevara était un fou dangereux, un psychopathe sanguinaire, qui s’exclamait à la tribune de l’ONU : « Oui nous avons fusillé. Oui nous fusillons. Oui nous fusillerons encore tous ceux qui s’opposent à nous ».

Lui-même a fait exécuter plusieurs membres de sa proche famille, coupables de ne pas penser comme lui.

Pourquoi Fidel l’a envoyé en Amérique du Sud ? Pas pour porter là-bas les idéaux de la révolution cubaine (ça, c’était le prétexte) ; parce qu’il devenait gênant et mettait en péril les soi-disant nobles idéaux marxistes.

La CIA a fidèlement (c’est le cas de la dire) exécuté la sentence. On se rend de petits services entre ennemis jurés.

Perso je préfère le marxisme tendance Groucho, comme disait Palmade. C’est moins dangereux.