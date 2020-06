A la Une ... ​Les Chroniques de Tonton Jules #9 : Et le respect dû à nos aînés ?

Par Jules Bénard - Publié le Vendredi 19 Juin 2020 à 15:07 | Lu 169 fois

Personnels soignants : où sont les salaires promis ?



A moins qu’il ne s’agisse encore d’un effet d’annonce… Celui qu’on appelle le Président de France a semblé découvrir, en plein confinement, que les personnels soignants accomplissaient une tâche surhumaine et qu’ils étaient sous-payés. Ils se sont dévoués corps et âme, ont mis leur vie en danger. Ils ne sont pas les seuls : les éboueurs aussi ; les livreurs à domicile aussi ; les boulangers aussi… Pour se redorer un faciès bien blêmi par le confinement, Macro(n) a claironné à qui voulait l’entendre qu’on allait revaloriser la situation des personnels soignants. Notez qu’il n’a jamais dit de combien, ni quand, ni comment. Ces personnels sont aujourd’hui dans la rue car, comme soeur Anne, ils ne voient rien venir. Peut-être va-t-on les « revaloriser » comme les balayeuses… devenues des « techniciennes de surface » sans le moindre centime à l’horizon. Les soignants vont peut-être devenir les « apôtres du lazarisme »(lève-toi et marche !) sinon « les missionnaires de la santé » ? Comme les « instituteurs » sont des « professeurs des écoles » si revalorisés qu’on leur a supprimé le pouvoir disciplinaire.



Les Antillais ne nous aiment décidément pas !



Au JT de la Martinique, la présentatrice a eu une envolée sublime. Parlant de l’aggravation de la crise Covid en Guyane, tenant compte du fait que la crise semblait balayée en Martinique, c’est avec des sanglots dans la voix qu’elle a annoncé que la Martinique apprêtait certains de ses hôpitaux pour accueillir les malades graves de Cayenne. Ce qui est vrai et très honorable. Mais pourquoi a-t-elle éprouvé le besoin d’ajouter : « La solidarité antillaise s’organise en faveur de la Guyane » ? C’est tout ? Elle aurait dû s’informer. Ici, il y a bien des semaines que la solidarité réunionnaise s’est organisée et fonctionne très bien en faveur des malades de Mayotte. Avec le concours de nos forces armées, jamais avares de leur aide. CQFD !



Et le respect dû à nos aînés ?



Les « pensions marrons » fleurissent comme mouches-à-miel su d’fumier cochon, favorisées par l’abandon dramatique dans lequel les jeunes générations laissent les aînés. Autrefois, les vieux Gramounes accueillaient leurs enfants sous le toit qu’ils avaient patiemment élaboré tout au long d’une vie. Les jeunes rapportaient la subsistance ; les Anciens aidaient à élever les mômes et n’étaient jamais avares de conseils. Aujourd’hui, il est pratiquement impossible d’accueillir plusieurs générations sous le même toit : les appartements sont trop exigus. Soit ! Mais on peut, à défaut, aider ses vieux parents à rester chez eux plutôt que de les fourguer dans une maison de retraite ! Car ces Anciens, abandonnés, deviennent des proies de choix pour des fumiers qui vont leur soutirer leurs derniers sous, les confiner dans des pièces insalubres où le jour ne pénètre pas, les laisser nager dans leurs déjections, les maltraiter physiquement, souvent. Ce matin, j’étais pressenti pour suivre un procès en correctionnelle, une pension marron de Saint-André (pas de nom : l’affaire a été reportée… ils ne perdent rien pour attendre, parole d’emmerdeur !), six accusés, 2 hommes et 4 femmes, et pas moins de 40 victimes, essentiellement des Mahorais, dont des enfants en bas âge. Travail forcé, loyers démesurés pour des logements indignes d’un chien errant, mauvais traitements à personnes vulnérables, menaces de mort, coups et blessures, conditions de vie auprès desquelles celles des Biafrais avaient des allures de Carlton, non-déclaration de revenus, blanchiment d’argent… telles sont quelques-unes des infractions leur étant reprochées. Et un train de vie de nabab, vous pensez bien. Quand je pense qu’on a accusé Jacques Tillier et cousin Pierrot de trop insister sur ces affaires…



