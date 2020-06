A la Une ... ​Les Chroniques de Tonton Jules #7 : La Buse pendu à Saint-Paul ? Faut voir...

Par Jules Bénard - Publié le Mardi 16 Juin 2020 à 15:54

Le banquier-président nous donne raison



Je n’avais pas écouté le verbiage de Macron dimanche : les films de Bruce Willis sont autrement passionnants. Mais j’ai dû en subir des extraits aux différents JT… pour constater que nous avions raison dans nos délires d’hier : « le monde ne sera pas différent ; il sera pire ! » Pas manqué, l’homme des multinationales affirme qu’il faudra travailler plus. Pour que ces mêmes multinationales se refassent leur immense trésorerie, les pôôôvres. Elles ont perdu quelques dizaines de milliards sur les centaines de millions de milliards qu’elles entassent depuis 40 ans. Au détriment des millions de chômeurs que l’opération induit. On va devoir travailler plus pour gagner encore moins, le tout dans une précarité de plus en plus honteuse. Comme dit la mémé Bodin’s : « Plus con que la lune… et y’a pas d’éclipse ! »



La Buse pendu à Saint-Paul ? Faut voir…



L’erreur est couramment commise et admise. La preuve, les guides touristiques emmènent les arrivants voir sa tombe au Cimetière marin face à la Grotte dans laquelle, d’ailleurs, il n’y eut jamais aucun premier Français ! De la même façon, les os de La Buse se trouvent où on veut, très probablement dans le ventre des crabes et des sternes, mais sûrement pas là. En effet, lorsque le célèbre pirate a été pendu haut et court, son corps est resté exposé au bout de sa corde, il s’est décomposé tel quel et plus tard, bien plus tard, ses os, du moins ce qu’il en restait, ont été dispersés aux quatre vents. Et il me semble bien, en outre, qu’il a été « branché »… à Saint-Denis. Ce n’est que bien des années après, lorsqu’on a « civilisé » la peine de mort en utilisant la hache puis la guillotine (plus propres, plus rapides, grrrr), qu’un lieu d’exécution fut institué à Saint-Paul. Non loin de la maison d’Eugène Dayot qui était contre ce barbarisme et écrivit un poème formidable, « La hache ».

Région et cinéma : à la tête du client



J’ai appris avec un plaisir sans mélange que la Région pyramidale a distribué des millions pour favoriser le cinéma à La Réunion. Fort bien, j’applaudis des deux mains et des deux pieds ceux qui ont eu la chance d’en profiter. Qu’ils sachent cependant à quoi ils doivent cette surprenante générosité : c’est parce qu’ils ont toujours eu des mots gentils envers cette instance. L’ostracisme remonte à Paul Vergès. Il n’a jamais supporté qu’on ne l’approuve pas chaleureusement ; pire, qu’on le critique. Eh ! on est stalinien ou on ne l’est pas. Par deux fois, le metteur en scène Pascal Benbrick a effectué une demande de subvention pour « Sitarane » et « Le nervi ». Il faut savoir que les producteurs parisiens attendent qu’une Région s’engage financièrement avant de casquer la fabrication d’un film. Par deux fois, Pascal s’est fait lourder comme un malpropre. Sa propre tante, Huguette Bello, n’y a rien pu faire : le Jules, on lui paierait plutôt volontiers une chambre dans le Goulag des Kerguelen !



