A la Une ... ​Les Chroniques de Tonton Jules #6 - Ils n’arrêtent donc pas ?

Nouvelle fournée des chroniques de Tonton Jules ! Par Jules Bénard - Publié le Lundi 15 Juin 2020 à 16:15 | Lu 415 fois

Des milliards d’aides coro-machin : qui va payer l’addition ?



La dette publique de la France s’élevait déjà, avant coronavirus, à des centaines de milliards d’euros. Le pays n’avait donc plus les moyens d’investir ni de soutenir les secteurs régaliens : santé, éducation, sécurité, justice, défense ; tous ces secteurs et bien d’autres voyaient leurs budgets dynamités de façon drastique. On supprimait des postes partout, on vendait même, pour une bouchée de pain, les entreprises publiques les plus performantes. Comme les autoroutes, ou certains aéroports aux Chinois, par exemple Toulouse-Blagnac. Des tribunaux étaient fermés, etc. etc.



Là, d’un seul coup d’un seul, apparaît Mélusine qui octroie des milliards d’euros pour les chômeurs forcés, ce qui est justice mais… Question : cet argent est-il tombé du ciel ? A-t-on découvert des mines aurifères dans les monts du Cantal ? Un filon de tungstène dans les Pyrénées ? C’est plus simple : c’est toi, c’est moi, nous, vous, elles et eux qui allons casquer et pas qu’un peu. D’abord on va piquer en douce les sommes considérables entassées sur les livrets-épargnes. Et puis, un peu d’hypocrisie, ça mange pas de pain : on a accordé le chômage partiel à 75% du salaire et c’est mieux que d’être lourdé direct. Mais dans le même temps, ces chômeurs partiels perdent leurs indemnités-repas, leurs primes de déplacement, sommes qui tombent sans secousse dans les caisses de l’État. Pas folle, la guêpe !



« Georgia on my mind »



Un chiffre entendu hier soir au JT, m’a laissé sans voix : en moins d’une année, 15 Noirs ont été butés par les flics d’Atlanta, si j’ai bien compris. Le grand Ray Charles doit s’en retourner dans sa tombe ! Un jour, venant donner un concert dans cette ville, il apprend que les places sont réservées aux seuls Blancs et, outré, s’en retourne chez lui aussi sec. Quelques années plus tard, en signe de repentir, les autorités de cet État décident de faire de « Georgia » l’hymne officiel de la Géorgie. Mais on a oublié de dire aux Cops qu’il ne fallait plus tuer des manifestants et autres suspects sous prétexte qu’ils sont noirs. Et le gros boursouflé de White-House qui a le culot de brandir la Bible.

Avant et après la crise : c'est du pareil au même



Naïfs que nous étions, moi y compris. Un air plus pur, les animaux sans crainte, la Nature reprenant ses droits, une consommation plus raisonnée, le vélo plutôt que la bagnole, une reconnaissance logique envers les soignants, les éboueurs, les agriculteurs bio, on allait voir ce qu’on allait voir : notre planète allait enfin respirer. Tu parles, Charles. Dès le début du déconfinement, les mauvaises habitudes, comme le naturel, sont revenues au galop. Grandes surfaces prises d’assaut, rassemblements de centaines de personnes (voir Petit Stade de l’Est), bouchons sur les autoroutes, j’en passe et des plus saumâtres. « Il faut que l’économie reparte », qu’ils disent, j’entends bien mais ça signifie quoi ? Que les multinationales qui nous engloutissent à grand feu vont repartir de plus belle. Alors que la seule solution pour sauver le Monde réside dans la décroissance, les économistes les plus sérieux sont les premiers à le dire, ben non ! « Le Monde ne sera plus comme avant ? » Exact : il sera pire.



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur