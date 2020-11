A la Une ... ​Les Chroniques de Tonton Jules #31

Jules Bénard aborde cette fois-ci des thèmes variés comme le sucre réunionnais, l'huile sésame et l'incendie du Maïdo. Publié le Mardi 17 Novembre 2020

Le sésame est empoisonné ! L'huile de sésame aussi ?



Encore un coup de Monsanto et assimilés, rapporté ces jours-ci sur Arte, une chaîne qui ne raconte jamais de conneries : en raison des pratiques et manipulations génétiques destinées à produire encore plus (agriculture intensive, productivisme, croissance à outrance etc.), les graines de sésame sont si génétiquement modifiées qu'on n'arrive même plus à quantifier le nombre de saloperies qu'il y a dedans. Certains scientifiques en viennent même à susurrer que ce sésame-là serait peut-être encore plus nocif que l'huile de palme tristement renommée pourtant, ou que le soja génétiquement modifié d'Amérique du Sud, c'est dire. Lanceurs d'alerte sincères ? Fakenewers compulsifs ? On nous abreuve de tant de cochonneries... J'enrage : je pratique un peu la cuisine chinoise apprise auprès de mon pote Philippe Wiu-Tiu-Yuen et j'aimais, jusqu'ici, utiliser l'huile de sésame dans mes fritures. Elle est fine, savoureuse, parfumée... Ben là lé baisé là camarades ! Si les graines sont génétiquement pourries, l'huile qu'on en tire le devient aussi. Je vais en revenir aux bonnes vieilles recettes de Nénène Ida ou Tite-Mère Mèrefine : ma enserve la graisse pays. A condition bande cochons la pas mangé in tas de sais pas quoué !



Brûler du PQ... N'importe quoi !



C'est plutôt de l'inconséquence, l'effet « tête de linotte », brûler son papier-boyo en pleine nature. On veut bien admettre que c'est irréfléchi... à croire que les innombrables avis et avertissements radio, télé, journaux, sont de la roupie de sansonnet. Il y en a, nombreux hélas, très peu civilisés pour ne pas dire plus, qui balancent tout dans la nature... y compris des chopines mortelles par la portière : « Na d'macros lé payé po ramasser ! » La personne qui a brûlé son PQ au Maïdo n'est certes pas un délinquant chevronné. Il n'est d'ailleurs pas le seul à le faire. Ça paraît anodin, comme ça, mais on voit le résultat, 175 hectares détruits, 175 hectares de quelque chose unique au monde. Il y a pourtant plusieurs techniques moins dangereuses, po essuye sa fesse, comme celles utilisées par nos aïeux. « Premier figure », dirait Bernadette : avant d'aller caguer derrière un buisson, munissez-vous d'une bonne poignée de feuilles bringelliers, ça nettoie, ça savonne, ça i fé in laproptage impeccable. Sinon sa feuilles galabert mais i pique plus. Ces feuilles-là s'auto-détruiront vite. Plus écolo tu meurs. Autre méthode sans reproche, celle de nos amis les Zarabes : in bouteille l'eau d'robinet et tu ressors plus propre qu'un sou neuf. Pour les étrons, colombins et autres pêches, don't panic ! Ça fera le bonheur des tangues balourds, mulots en goguette et autres chiens sauvages en virée. Si vous tenez à tout prix à votre PQ doux comme de la soie, il ne vous reste plus qu'à emporter en pique-nique un petit sachet qui vous permettra de rapporter vos sal...ies chez vous. Nous n'avons qu'une nature, les enfants, s'agit pas de la gaspiller. Pour l'instant, nous avons des pompiers, des gendarmes, des aviateurs, des agents de l'ONF, dont nous saluons bien bas le courage et l'obstination, mais est-ce un motif pour s'en foutre ?





Les sucres de haut de gamme : et Emile, là dedans ?



La Réunion fournit quelques-uns des meilleurs sucres de la planète Terre. On le sait mais ça fait toujours plaisir de l'entendre. Un jour, il n'y a guère, Nicole me disait : « On importe du sucre chez nous, dans une île où on produit du sucre. Et du bon sucre, en plus », a-t-elle ajouté. Ben oui, Nicole, si le sucre s'est amélioré autour du monde, c'est parce que ton papa était le meilleur lui aussi, Emile, le grand Emile Hugot. C'est curieux, et révoltant aussi, que lorsque l'on parle d'industrie sucrière, on n'évoque jamais son nom. Il y a des aberrations par paquets de cent dans ce domaine. Ainsi... Auparavant, on trouvait du sucre « roux de roux » dans les rayons des grandes surfaces. Poufff ! Disparu !!!!! Les sucres i sortent déor, eux, en revanche, ils croissent à foison. Lorsque j'ai besoin d'un sucre, d'un « vrai »sucre, je veux dire, qui a « le » goût, je vais à la boutique aux gourmandises de l'usine de Bois-Rouge, où l'on me délivre du sucre « intense », qui a encore le goût du sucre que nos Chinois d'antan nous vendaient à la louche. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est le goût, ôté !



