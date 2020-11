A la Une .. ​Les Chroniques de Tonton Jules #30

Cette semaine, Jules Bénard vous parle de légumes, de météo, de santé et de la télé ! Par Jules Bénard - Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 à 09:44 | Lu 329 fois

Le Marché des producteurs : oui mais…

"Pas une place pour se poser !!!!!

"Si j’ai bien compté ça fait bientôt deux heures

"Que je clopine dans le marché des producteurs

"A peine avais-je visé un banc pour soulager mon ki

"Que douze éclopés se la disputaient à coups de béquilles".



Pardon Robert Cogoï d’avoir sans vergogne pillé ta chanson ; je n’ai pas trouvé mieux pour fustiger la bêtise crasse des organisateurs. Pas les producteurs, parfaits comme toujours ; non, les organisateurs, à savoir le Conseil général qui gère le Jardin de l’État. Je signale aux organisateurs qu’il n’y a pas que des Rambo et autres Wonder Women pour fréquenter le Marché des producteurs. On y trouve aussi moult invalides et autres vieux birbes, souvent les deux en un seul, ce qui est mon cas. Or, si nous, les animaux à trois ou quatre pattes, voulons rester à peu près aptes au mouvement, nous avons besoin aussi de nombreux points où poser notre prose, histoire de ragaillardir des membres inférieurs défaillants.



Ben figurez-vous que les gérants de ce Jardin n’ont rien trouvé de mieux que d’encercler TOUS les parterres de bandes rouges et blanches, interdisant du coup l’accès aux points de repos.



Par l’fait, les vieux et éclopés n’iront sans doute plus au Marché des producteurs, ce qui va être triste pour ces vieux et une perte sèche pour nos planteurs. C’est dommage car on y trouve de petites merveilles. Comme, ce mercredi, un petit bocal de confiture de cerises à côtes. Snif !



"Les plus gros avions se posent quelque part,

"Et les trains les plus longs s’arrêtent dans une gare

"A mwin, mwin la eu beau tourne tant et tant qui faut,

"A mwin la pas trouve in’ place po arpose mon boyo !"



Un nouveau cadeau du sieur Véran



Il nous aime décidément beaucoup, notre ministre de la Santé ! Voici moins d’un mois, il faisait parvenir aux vieux et nécessiteux un paquet de 20 masques en tissu, tout blancs, tout beaux, lavables, réutilisables un tas de fois. On a aimé, j’ai eu l’occasion de le dire.



Ben on en a reçu un autre, pas plus tard que voici deux jours. Nous sommes dans la tranche des sujets à risque. Ben cette fois, si on clamse, ça sera pas de sa faute. Merci encore, monsieur le Ministre.



Supplique aux présentateurs météo à la télé…



S’il-vous-plaît, voudriez-vous bien arrêter de nous bassiner avec "un soleil généreux" ? Je sais bien que pour vous, il n’y a que les coups de soleil saint-gillois qui vaillent qu’on en parle. Je ne suis pas franchement contre mais… l’île pète de chaleur ; les champs brûlent sur pieds ; la terre se craquèle ; nos agriculteurs et éleveurs n’en finissent plus de se demander ce qu’ils vont pouvoir vendre encore si ça continue à ce rythme ; sources et nappes phréatiques sont au plus bas. Alors, "le grand, le beau, le généreux soleil", comme ces «"aucune entrée pluvieuse à craindre" alors qu’on ne demande que ça, s’il-vous-plaît, arrête èk ça !



"Savoir jusqu’où ne pas aller trop loin !"

Oui, je sais, ça ne veut strictement rien dire. C’est juste façon d’introduire quelques lignes sur ces fautes grossières dont se repaissent nos présentateurs et animateurs télé, et aussi les publicitaires auto-proclamés.



J’ai relevé sur une étiquette « sans sucres ajoutés » : pourquoi le pluriel s’il n’y en a pas ?



Une erreur (je suis gentil là) qui dure depuis des décennies… Comment prononcez-vous « Mr. Bricole » ? Normalement on doit dire « MISTER » Bricole. « Mr. » est l’abréviation anglaise. L’abréviation française de « Monsieur » est « M. »



Encore entendu dire hier dans un JT que j’aurai la charité de ne pas nommer, le trop fameux « travail de deuil ». Rappelons donc, au risque de faire râler les innommables, que le deuil n’est pas un travail, pas un boulot, pas un job. C’est une attitude personnelle que l’on adopte afin d’honorer nos chers disparus, un état d’esprit, une prière pour ceux qui y croient ; pas in’ ti becquage la clé !



Enfin, y’en a marre, mais vraiment marre de « la robe que j’ai faite faire » ! On n’a pas fait la robe ; on a fait faire. Le COD est après le verbe… voyez c’que j’veux dire.



