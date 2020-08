A la Une ... ​Les Chroniques de Tonton Jules #21 - Tout n’est jamais rose ; c’est même plutôt le contraire

Mais il y a des oasis de calme dans l’enfilade des catastrophes nous pleuvant quotidiennement sur l’coco (2 aujourd’hui). Vous avez entendu les derniers délires mégalo du fou de Brasilia ? Mais d’abord, un plaisir sans mélange sur la route de Graceland-Memphis… Par Jules Bénard - Publié le Lundi 17 Août 2020 à 16:13 | Lu 98 fois

VIVA ELVIS et MERCI FREEDOM 2



J’ai eu beau chercher sur toute la bande FM, je n’ai trouvé que Freedom 2 : la radio de Camille a été la seule à consacrer une émission spéciale au King, deux heures de rock ’n roll de la plus belle farine, du pur bonheur. Pourquoi Elvis Presley ? Parce que certains se sont souvenus que le plus grand chanteur de tous les temps nous a quittés le 16 août 1977 à l’âge de 42 ans. Freedom le fait régulièrement, Claude François, Joe Dassin, appréciable travail de souvenir et nostalgie. Je les plains, les programmateurs, car ils ont dû choisir parmi les plus de 1.000 titres enregistrés par Elvis. Perso, je me suis régalé. Je pense que certains vont y aller de leur critique : oui ! Il n’y a pas eu King créole, ni Lady miss Clawdy, pas de What know my love (le « Et maintenant » de Bécaud), pas de My Way (la version la plus vendue au monde du « Comme d’habitude » de Claude François), pas de Wooden heart, pas de Tutti frutti, pas de Flaming star, pas de Lover doll… Toutes ces chansons, et je pourrais en citer plus de 400 autres, auraient mérité leur place dans le choix des animateurs, tout autant que les chansons diffusées cet après-midi. Mais tout choix est douloureux et en deux heures, le miracle est impossible. Encore heureux que cette émission ait eu lieu car, comme le disait notre Little Bob Story national à un journaliste : « Rocker ou crooner, mince ou gros, de toute façon nous on aime ! » Je veux souligner ici encore l’excellence de cette chaîne. En fond musical de mes écritures, il y a Freedom 2 et Arc-en-Ciel, très subtile également dans ses choix musicaux.

(Si vous n’avez pas mes goûts, épargnez-vous la peine de me chauffer les esgourdes : je ne vous en veux nullement . Il est permis par notre Constitution de préférer Mireille Mathieu à Elvis. Amitiés donc).



Un des hommes les plus dangereux de tous les temps



Plus savant qu’Einstein, plus dangereux que Staline, il y a Bolsonaro !

Quand on entend le président extrémiste brésilien, on a l’impression d’écouter Françoise Vergès : l’Histoire n’existe pas ! Elle doit se plier, fût-ce au prix de distorsions reniées par les antipodistes eux-mêmes, à la pensée de ceux qui décident, qui dirigent, na ! L’Histoire s’interprète en fonction de la dialectique dominante.

Vous avez entendu ? Les feux de la forêt amazonienne ne sont que le fruit d’imaginations perfides. Ils ont détruit, cette année seule, l’équivalent de 10 millions de terrain de foot mais « ce n’est pas vrai car une forêt ne peut pas brûler ! » Je l’inviterais bien au Maïdo, moi, ce sinistre con… Selon cet immense intellectuel, ce ne serait que mensonges inventés par ses opposants pour le discréditer. Tout comme le Coro-machin qui, en dépit des milliers de morts et des millions de malades brésiliens, n’a été inventé par ses ministres successifs de la Santé que pour lui nuire. Heureusement qu’un tel génie scientifique est là pour nous sauver de nos phobies et autres paranoïas. Il paraîtrait également que ce raciste, qui rêve d’éradiquer les laissés-pour-compte des favélas, n’aurait pas ressuscité les escadrons de la mort. En tout cas, c’est bien imité. Il avoue sa haine de l’opposition, il avoue sa haine des Noirs et des métis, il reconnaît détester les indigents (car c’est de leur faute s’ils ne sont pas riches), mais non, il n’a aucune intention de les tuer.

Je crois avoir compris le mal qui ronge ce pauvre homme : il est jaloux, maladivement jaloux de Donald Trump. Le bibendum décoloré de White House s’est fait une réputation à bon (mauvais) compte à grands coups de tweets assassins plus faux que des jetons de casino. Ben lui, le Bolso-truc, va se faire encore moins franc qu’un âne qui recule et battre le Trump-la-mort en énonçant des contre-vérités que même le décoloré n’aurait jamais imaginé. Même notre Peine-à-jouir National n’aurait concocté pire turpitude. Diable sait pourtant qu’il a l’invention débridée.



Stéphane Bijoux : un franc-parler fleurant la sincérité



Notre ex-vedette du JT de RFO m’a surpris, l’autre soir, moi qui suis d’une mauvaise foi insigne quand ça me prend. Il est macroniste, je suis anti-Macro(n). Mais là, interrogé sur divers sujets d’actualité, le Bijoux s’est livré apparemment sans langue de bois. Vous me direz, il connaît son métier ; parler en public, il est sur son terrain. Mais il y avait un plus dans ses propos et son attitude face à la caméra, un certain laisser-aller bien sympathique né de la conviction de ses certitudes, de son désir de bien faire, de bien convaincre aussi. Il ne m’a pas convaincu une seule mini-seconde que Macro(n) soit l’homme de la situation ; mais que lui est sincère, oui !



Enfin ! Une pub en faveur du Coronavirus.



Il n’est un secret pour personne que nous détestons tous ces merdes que l’on appelle les pubs télévisées. Là, je vais être grossier : c’est nul, c’est chiant, c’est de la nourriture pour cerveaux déglingués. Lorsqu’il arrive à Antenne Réunion de programmer un bon film, une fois tous les 14-Juillet, la séance est interrompue au moins 4 fois par des spots tous plus débiles les uns que les autres. Mais bon ! C’est comme ça qu’ils vivent et je ne prétends pas lutter contre l’inéluctable. Je fais avec à mon corps défendant. Mais s’il y a une pub, une, qui devrait être interdite par le CSA, c’est celle concernant l’acquisition de ventilateurs, qui plus est subventionnée par les entreprises d’Etat. Le ventilateur, ou brasseur d’air si vous voulez, pour combattre la canicule, est a priori une bonne chose. Sauf, sauf que c’est le meilleur moyen de diffuser le virus dans la pièce et contaminer toute la famille.



A bientôt pour une nouvelle fournée de catastrophes. Avec mes plus sincère affections (hors Coro-etc.) Je vous aime.



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur