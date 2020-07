A la Une . ​Les Chroniques de Tonton Jules #16 - Les Ouïgours à Auschwitz, les multinationales et la NRL… On ne fonce pas dans le mur, les enfants ; on y est !

Concernant les atrocités nazies du 3è Reich, des millions d’hypocrites, après la découverte des camps de la mort, se sont lamentés façon crocodiles : « On ne savait pas ». Ils savaient, tous savaient, en Allemagne, chez les Alliés. Mais va le prouver. Il se passe la même chose en Chine au moment où je vous parle. Par Jules Bénard - Publié le Vendredi 24 Juillet 2020 à 09:05 | Lu 234 fois

Réveille-toi, Karl, réveille-toi, Nazaréen, ils sont devenus fous ! La Chine populaire, la soi-disant Chine communiste, en réalité la pire des caricatures du capitalisme mondial, qui rendrait zinzin le premier Rockefeller venu, fait exactement la même chose que ces salauds de nazis. La Chine exécute (!) une disparition soigneusement planifiée de toutes ses minorités ethniques ; il y en a plus de 300 chez elle.



Sauf qu’on ne pourra pas dire « Nous ne savions pas ». Par la grâce des Tuit-Tuit, Facecab, Amstramgram, Gaspe-Foutre et autres réseaux sociaux, qui servent quand même à quelque chose, on sait ce qui se passe : ON L’A VU. On a vu ces centaines de Ouïgours entassés sur des quais de gares, enfants compris, les yeux bandés, attendant leurs wagons de la mort à eux. Emportés « dans des wagons plombés » vers on-ne-sait-où, ils y sont massacrés en bonne et due forme, les femmes plus tard que les hommes parce qu’il faut bien les violer un petit peu avant, puis les stériliser car sait-on jamais…



Comme les sinistres purs aryens d’Adolph, les Chinois croient en une pureté de leur race et font ce qu’il faut pour. Invité à la télé française pour en parler, l’ambassadeur de Chine populaire a très vite nié la réalité, pour discourir à loisir sur la beauté des paysages du Yunnan. Je rêve là ou quoi ? Ce genre d’info me fait vomir, et la suite encore plus : aucune suite. Aucun pays ne s’est élevé contre ces atrocités, aucun. Ben voyons ! Les accords commerciaux avec un pays, fût-il le pire, ne valent que l’on défende des minorités disparaissant pour le seul prétexte qu’elles sont… minoritaires. Le 3è Reich n’a pas débuté autrement : il a commencé en massacrant chez lui avant de porter le fer ailleurs. Je suis désolé pour nos frères chinois de chez nous, espérant qu’ils ne vont pas me détester : j’ai mille fois dit tout le bien que je pensais d’eux et je le pense toujours ; sans eux, sans leur « carnet », des milliers de familles de petits planteurs seraient mortes d’inanition. Je ne mélange jamais les genres ni les individus. Mais ce qui se passe en Chine ne peut laisser indifférente mon âme d’humaniste indécrottable. « Et s’il n’en reste qu’un… » Merci Victor : ton grand mérite, outre d’avoir écrit le plus grand roman de la planète, est de nous avoir appris une chose : on pourrirait son âme à renoncer.



Les transporteurs de la NRL jouent perdants.

Et nous aussi !



Je te transmets mes plus plates excuses, Mongin. Je te pensais agitateur ; tu n’es que naïf. Tu croyais bien faire, je l’admets. Mais tu as tort aussi : lorsque ce pauvre M. Fournel te dit que la Région n’est pour rien dans les emmerdes que vous traversez, toi et tes collègues, il a raison. Vous vous êtes tous fait baiser la gueule, Région et transporteurs, par les promesses mirobolantes exhibées par le Groupement des fabricants de rêves. Enthousiasmés par les fabuleux bénéfices dessinés par le Groupement (les constructeurs de la NRL), vous avez foncé tête baissée dans le panneau. Vous vous êtes endettés sans chercher à comprendre.



Comprendre que le groupement jouait sur du velours, comme toutes les multinationales. Les trois grosses multinationales ayant emporté le marché de la NRL (on se demande bien comment, tiens !) pouvaient bien proposer à la Région des tarifs attractifs : le jour où elles décideraient de « solliciter » un petit plus de quelques centaines de millions, qui pourrait s’y opposer valablement ? C’est ce qui se passe aujourd’hui. Vous bataillez contre la Région : non ! Ce ne sont pas les portes de la Pyramide qu’il faut bloquer mais les sièges des entreprises multinationales qui ont arrosé jusqu’à plus soif pour emporter le marché de la NRL. Nous, gens du simple public, ne sommes pas moins responsables que vous. Nous savons que le pouvoir financier des multinationales est nocif, impitoyable, tueur. Qu’avons-nous fait contre leur implantation ici ? Rien de rien et moins que rien !



