A la Une .. ​Les Chroniques de Tonton Jules #136

Par Jules Bénard - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 14:58

« Le compte n’y était pas » E. Borne



Oui madame, oui monsieur, elle a osé le dire ! Elle, madame Elisabeth Borne, notre soi-disant chef de gouvernement (c’est le Macro(n) qui dicte ses quatre volontés). Lapsus ? Aveu échappé trop vite après une énième soirée sans sommeil ? Bref, elle l’a dit et c’est exactement ce qui se passe : le macronisme aigu a fait ses comptes et s’est rendu compte que même en multipliant les dessous de table par 150, il n’obtiendrait pas la majorité à l’Assemblée.



On a donc dégainé son 49.3 comme l’inspecteur Harry son 44 magnum.



Le 49.3… l’article le plus anti-démocratique de toute la démocratie française, celui qui permet de passer outre la volonté populaire !



Je ne sais plus combien de fois, ce gouvernement, « borné » jusqu’à la moelle de ses os, a pu l’utiliser. Ce qui ne prouve qu’une chose, c’est que la bande au Macro(n) sait à quel point elle est dans les clous.





Ils ne se sont pas demandé une seule seconde s’il n’était pas plus simple de laisser les anciens profiter d’une retraite à soixante ans en donnant enfin du travail aux jeunes qui ne demandent que ça : bosser ! Bosser sans s’user les jointures.



Bosser sans se demander pourquoi : vivre pour être heureux sinon vivre pour mourir fatigué ?



Safran, pas safran ?



Intéressant et passionné débat l’autre matin sur RFO : i mette safran, i mette pas safran dans rougail ? On pourrait aussi bien ajouter une autre des sournoiseries de notre cuisine locale : i mette tomate, i mette pas tomate dan’ cari ?



La question, existentielle s’il en fût, a vu des dizaines d’intervenants affluer au standard. Je pense, et je ne suis pas le seul, que tout dépend du rougail ou du cari en question.



Pour ce qui concerne le rougail pilon : tomate, mangue, zévi, tamarin vert, poc-poc, tomate-arbis’, etc., pas de safran là-dedans ; ça, tout le monde est d’accord. Le tazage la guèl commence avec la présence ou non d’oignons. Je suis de ceux qui affirment, chabouk au poing, que l’oignon n’y a pas sa place ! Un rougail de mangues est si délicat que si vous y ajoutez de l’oignon, vous cassez le goût incomparable de la mangue. Pareil pour la tomate, surtout la très subtile tomate-arbuste. Mais si vous en mettez, je ne vous vouerai pas aux Gémonies pour autant.



Pour ce qui est des rougails-marmite, c’est plus compliqué.



Un jour, à Cilaos, ma vieille mamie Francia m’a fixé, l’oeil courroucé, et m’a lancé : « Hein, mon p’tit garçon, vi conné peut-êt’ fé cuire mangé mais dans rougail la morue, i mette pas safran ! » Je n’ai pas trouvé de trou de souris assez gros pour m’y terrer. Pour le rougail saucisses, j’ai goûté les deux versions… Les deux sont bonnes car si le safran racine donne un goût certain, le safran poudre ne donne que la couleur. Et des goûts et des couleurs, hein… !

Et dan’ cari gros pois, alors ?



C’est là qu’on se rend compte que s’il y a plein de micro-climats à La Réunion, il y a aussi plein de micro-cuisines. Dans les Hauts, cari gros pois lé bien jaune. Dans les Bas, cari gros pois lé blême.



Quant à la tomate dans le cari, c’est la bouteille à l’encre. Nos Gramounes ne mettaient jamais de tomate dans un cari poulet ; encore moins dans un civet. La tomate a été ajoutée au cari lorsque la population s’est diversifiée. On a eu un afflux de gens amoureux d’une sauce cari étendue mais onctueuse : d’où l’ajout de la tomate. Mais on peut très bien réussir un cari poulet onctueux et juteux sans une seule tomate. Question de tour de main.



Là où la tomate est indispensable, c’est dans le cari poisson, le cari langouste ou le cari bichique.



Un jour, voici quelque 20 ans, RFO interviewait un chef créole soi-disant renommé : « Et le cari sans tomate ? » lui demanda la journaliste. Le ton méprisant, la lippe baveuse, le « chef » rétorque : « Un cari sans tomate, c’est de la connerie ! » La seule vraie connerie de l’affaire fut d’avoir donné la parole à un connard de cette farine.



Car il y a mille subtilités dans notre cuisine. Il importe au premier chef de savoir respecter les autres.



Moi, ce qui me hérisse vraiment, c’est de constater que ma vieille chérie, ma Leïla, à qui j’ai enseigné les premiers rudiments de notre cuisine, se débrouille maintenant mieux que moi.



Mon salut très respectueux à madame Pounia, la maman de Gilbert, qui m’a appris qu’on ne salait jamais un cari zourite. Pour une raison simple : le zourite assimile le sel, contrairement aux autres bébêtes de la mer. On goûte son plat une fois qu’il est terminé et on rectifie au besoin.



La folie des JO : fric ? prestige ?… et le sport dans tout ça ?



« Plus haut, plus loin, plus fort, ensemble ! ». Pierre de Coubertin doit se peler le jonc dans son dernier refuge, à voir ce que sont devenus « ses » Jeux : une pure histoire de fric et de prestige.



Lorsque le baron de Coubertin a fait revivre l’olympisme, il était dans l’optique directe des anciens Jeux : le sport dans toute sa noble expression. Les Jeux honoraient les très grands sportifs et leur seule « rémunération » était une couronne de laurier.



De nos jours, les sportifs professionnels ont le droit d’y participer, ce qui ôte pratiquement toute chance aux amateurs, même de haut niveau, et c’est une honte ! Une honte !!!!! Cela redevient une affaire de pognon.



Qu’en reste-t-il ? Du prestige national, loin de la gloire sportive. Et loin derrière les exploits de nos champions, la flore des nations organisatrices. C’est à qui en foutra plein la gu… aux autres en mettant sur pied les Jeux les plus tape-à-l’oeil. On se rappelle trop les Jeux d’hiver en Chine, une catastrophe écologique sans précédent.



Mohammed Ali, alias-Cassius Clay, était déjà champion du monde poids lourds lorsqu’il fut autorisé, en qualité de professionnel (un des premiers), à aller aux Jeux. Qu’en a-t-il rapporté ? Une médaille d’Or, sûr, mais il était déjà le meilleur. A qui cela a-t-il profité ? Aux USA, bien sûr.



L’organisation des Jeux, aujourd’hui, est devenue une course à l’échalote. C’est à qui en fera le plus pour épater la planète.



Les Jeux de Paris, sur le papier, promettent d’ultra-grandioses. J’en ai honte. Je pleure pour ma France.



Les billets à 24 euros, si difficiles à acquérir, permettront de voir les 15è de finales de hokey sur gazon. Les meilleures places, quant à elles, à plusieurs centaines d’euros, mieux vaut ne pas en rêver !



« Le fonctionnement démocratique », qu’ils disent.



On reste sur son fondement : Le Macro(n) et sa première Ministre bornée, en mal de phrases retentissantes, n’ont rien trouvé de mieux à dire que le recours au 49-3 était une voie démocratique.



Mieux vaut entendre ça que d’être sourd.



Je suis pour que l’on garde la Vè République, sauf a y apporter deux transformations majeures : la suppression du 49-3 et la réunion du Parlement en congrès pour faire adopter une loi controversée.



Le 49-3, on sait ce qu’il en est : on passe par-dessus la tête de la représentation populaire. A elle de voter une motion de censure si elle veut. Mais les députés ont tellement la trouille de ne pas être réélus (ça rapporte bien, quand même) qu’ils ne votent jamais la censure. Ce coup-ci, d’ailleurs, ils étaient presque unanimes à dire que la réforme des retraites était mauvaise mais ils n’ont pas adhéré aux deux motions de censure déposées. Il s’en est fallu de peu mais ils n’ont pas moufté. Surtout du côté d’Eric Ciotti, le sinistre maire de Nice qui, pour se justifier, ne dit que des conneries auxquelles lui-même ne croit pas.



