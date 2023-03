A la Une . ​Les Chroniques de Tonton Jules #135

Au fou !!!!!

La petite mussolinienne dirigeant le gouvernement italien se dit qu’elle est peut-être allée trop loin, voici quelques semaines, en laissant périr un navire de migrants. Se raccrochant à sa marine comme un singe se rattrape aux branches, cette fois, elle a fait « plus humain », si l’on peut dire, en laissant ses marins secourir les malheureux. Mais au fait, pourquoi sont-ils là, ces migrants ? Par Jules Bénard - Publié le Mardi 14 Mars 2023 à 07:42

De plus en plus de migrants : mais qu'avons-nous fait de l’Afrique ?



Je suis comme la plupart d’entre vous, je n’aime pas la Première Ministre romaine, la nostalgique des Chemises brunes et de la mise à l’écart.

Et la mort des migrants, sur des bateaux pourris, dans une mer démontée, m’empêche de dormir.

En ce qui concerne la gestion des bateaux de migrants, de plus en plus nombreux, pourtant, je mets un bémol.

Cette madame Méloni se trouve, face au flux augmentant des migrants africains, aussi désarmée que tous les autres pays européens sans distinction.

Madame Meloni n’a pas la réponse et aucun pays européen ne l’a.

La question n’est pas : « On les accepte ou on les rembarre ? »

La seule, la vraie question est : « Pourquoi sont-ils là ? »

Ils sont là pour profiter un peu (un tout petit peu) de ce que nous ne leur avons jamais donné.

Ces immigrés, pourchassés par les dictatures et la famine, les meurtres, les viols, les massacres de masse, engagent leur existence sur des bateaux de fortune pour retrouver, ailleurs, ce qui aurait dû leur sourire dans leurs merveilleux pays d’origine.

Nous, les Occidentaux (Français, Anglais, Belges, Allemands, Italiens, Portugais, Américains…), avons sucé l’Afrique jusqu’à la moelle . Plusieurs fois…

Nous avons volé leurs forces vives avec l’esclavage.

Nous avons pillé leurs ressources naturelles, bois caoutchouc, charbon, mil, riz…

Nous avons sur-pillé leurs ressources intellectuelles en utilisant leur savants, leurs médecins (à moindres salaires), chez nous, privant ainsi ce continent de ses plus sûres ressources.

En se retirant du continent africain, en « décolonisant » de façon hypocrite, l’Occident a « oublié » de donner à cette Afrique les élites nécessaires à sa survie.

Ce qui fait que si l’on excepte le cas du Sénégal, l’Afrique indépendante a été soumise à « la loi des Seigneurs », les caporaux ou sergents gueulant plus fort que les autres.

Cette Afrique admirable, que nous les Occidentaux avons pillée jusqu’à plus soif, elle nous renvoie une grande claque à la gueule ce jour :

« Vous nous avez tout pris… Maintenant, sauvez-nous ! »





Favorise l’amaigrissement… la nuit !



Il y a encore plein de benêts et de benêtes (oui, je refuse d’écrire en « inclusive » et si ça vous défrise, lisez ailleurs !), plein de troudkis donc, qui vont se laisser berner par une pub d’une rare incongruité. Ça vante les immenses mérites d’un produit, à base de caca-tangue et de pissa papangue, qui vous fait maigrir sans suer une seule goutte. Ce produit-miracle est vraiment comme les voies du Seigneur, indéchiffrable, mais qu’importe, il vous fera maigrir plus vite la nuit que le jour, na !



Je n’ai qu’un vernis scientifique mais il me semble bien avoir lu quelque part que c’est justement la nuit, lorsque l’on est au repos, que le corps se reconstitue et recharge ses batteries. Qu’il reprend ses constituants ordinaires… et non pas qu’il maigrit comm’ in cass’rol’ la graisse dan’ soleil !!!!!



Eh bien non, braves gens, dormez en paix ! Grâce au médicament XXL, vous allez fondre comme neige au soleil en rêvant que vous astiquez BB… (elle dessus, bien sûr, pour ne pas vous éreinter coquette… et les neurones).





Nirlo : on ne passe pas !



On sait depuis belle lurette que le ridicule ne tue pas. Ben… à mon sens, il est de moins en moins létal au fur et à mesure des décennies.

Monsieur Nirlo, ci-devant maire de Sainte-Marie, ne craint ni le ridicule ni la connerie-crasse.

Il a en face un conseil municipal frondeur ? C’est Wagner !

Zélinsky face à Poutine ? C’est moi, le Nirlo !

Leonidas aux Thermopiles ? C’est je, moi, à mwin minm, tout seul, personnellement !

Guernica ? J’assume.

Les poilus de Maginot ? « On ne passe pas ! »

Ce connard de Custer face à Sitting Bull ? « Plutôt crever que se rendre ! »

Totion cardiaque, camarade !

Reconnaître que l’on s’est trompé n’est JAMAIS un signe de faiblesse. Et la politique étant le terrain d’excellence de l’hypocrisie, ça peut même payer.





PSG/Bayern : yaouououou !!!!



PSG a bu le bouillon face au Bayern, il s’est fait mettre, il a sucé le bol jusqu’à la lie, li la crie tir’ ; je jouis.

Je suis heureux comme un pou sur les couilles du pape quand PSG se fait tacler.

Oui, je sais, ses supporters vont vouloir m’arracher la peau des roubles-ignobles mais bof !

Autant j’admire les joueurs du PSG individuellement, autant je déteste, j’abhorre, j’exècre cette équipe qui baigne dans les milliards.

Car c’est le seul credo du PSG, le pognon.

Lorsqu’on a autant de fric, il est facile d’acheter les meilleurs joueurs du monde. Mais les faire gagner sous prétexte qu’on est les plus riches, c’est une autre farine.

Cocardier que je suis, je suis fier de savoir que Mbape est français. Quand notre équipe nationale se hisse vers les derniers carrés d’une coupe du monde, je suis scotché à mon téléviseur, moi qui n’ai pourtant qu’un rapport distancié avec le monde du foot.

Génération oblige, je soutiens (interdiction de ricaner !) Saint-Etienne, en raison de quelques images.

L’image de joueurs mille fois moins payés que les idoles actuelles mais entrant sur Geoffroy-Guichard avec un coeur gros comme ça et portés à bout de coeur par un public survolté.

Vous avez remarqué une chose ? Tous les « I Will survive » ne remplaceront jamais, dans la mythologie du foot, « Allez les Verts ! »





Marcel Amont



Le grand, le splendide, le talentueux Marcel Amont s’est éteint. C’est un chagrin de génération, je sais.

Marcel était l’artiste de variétés parfait, chanteur, danseur, mime, acrobate, clown, comédien… Chez Patrick Sébastien, on le voyait encore, à plus de 80 berges, effectuer un double-saut avant sur scène.

Une voix superbe, en outre. On se souvient du « Mexicain » le plus souvent. Mais il y eut bien de sublimes chansons, « Bleu-blanc-blond », « Tout doucement » (le « Come softly » de Percy Sledge).

Ne l’oubliez pas, SVP !





Boulangeries-pâtisseries halal : où va-ton ?



« Tu as déjà goûté un bouchon poulet ? » me demandait Joël. Et il a ajouté « C’est dégueu ! »

Je suis bien de son avis : c’est du caca, pour être poli.

Joël m’a demandé pourquoi, avec ma grande gueule traditionnelle, je ne m’élevais pas contre la dictature d’une certaine religion.

Je lui ai dit que je ne voulais pas que le siège de ZINFOS974 se fasse incendier.

Le départ de cette discussion entre frères était simple : les boulangeries-pâtisseries étaient dominées par la loi du hallal.

Il y a quelque vingt ans, la plus grande boulangerie de l’île, la pâtisserie Manciet, pour ne pas la nommer, avait fait la UNE des télés : une clé des locaux avait été donnée à l’Immam de Saint-Pierre pour qu’il puisse venir, à toute heure du jour ou de la nuit, vérifier qu’il n’y avait aucun produit de graisse animale dans la plus grande pâtisserie de La Réunion.

Il se sentait très fier.

Et nous très con !

Parce qu’in vrai pâté créole, in bonbon la rourout’, in bonbon gras, in cari la patte cochon, in civet dinde, ça i fé èk la graisse !

Il y a, chez nous, plusieurs boucheries hallal.

Pourquoi n’y aurait-il donc pas les boulangeries-pâtisseries hallal ?