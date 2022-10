A la Une . ​Les Chroniques de Tonton Jules #120

Par Jules Bénard - Publié le Samedi 22 Octobre 2022 à 10:08

« Et la tendresse, bordel ? »



C’est un titre de film (avec un Jean-Luc Bidault, inénarrable) qui me convient parfaitement. Face à l’indifférence, face au mépris, face au monde virtuel qui nous étouffe, face à l’individualisme déshumanisant, un peu de tendresse, un peu de politesse, beaucoup d’humour, énormément de m’en-foutisme, voilà qui va peut-être nous aider à ne pas nous emplafonner. Même si la monstruosité, la bêtise et l’âpreté au gain demeurent les principales motivations de ce monde de cinglés.



Total, un P.D.-G. (plein de goinfrerie) heureux



Alors qu’ouvriers, planteurs, éleveurs, employés, petits fonctionnaires et sans-emploi gagnent de moins en moins bien leur vie, ne parviennent plus à loger et nourrir décemment leurs familles, voici qu’un gros plein de soupe, armé d’un sourire bourré à craquer de mépris et de suffisance, ose s’octroyer un salaire de 500.000 euros par mois ! Si c’est ça la France à Macro(n), on est de plus en plus mal barrés, les poteaux.



Mais face à lui, que nous propose-t-on ? Un Mélenchon moins franc qu’un âne qui recule ; une Marine moins bleue qu’elle ne le dit ; une droite-centre-socialiste qui n’est plus que l’ombre de la silhouette de l’esquisse de ce qu’elle a pu être ; un Zemmour nostalgique du IIIè Reich…



La démocratie suppose le choix. Vous appelez ça un choix, vous ?



Un 49.3 à la Fil-de-Fer (inside joke)



Une arme n’est peut-être pas forcément la pire des choses. Tout dépend de ce à quoi elle sert, bien ou mal. Comme le disait Shane dans « L’homme des vallées perdues » : « Un revolver n’est qu’un outil comme un autre. Tout dépend de qui s’en sert et pour quoi faire ».



Il en va de même du 49.3. En cas de crise grave, sévère, elle peut dénouer une situation gordienne. Rocard l’a beaucoup utilisée, chaque fois à bon escient, ce que Mimitte ne lui a jamais pardonné en faisant semblant de se désoler.



Tel qu’il est utilisé par la Borne et son Macro(n) de seigneur et maître, il est le couperet anti-démocratique par excellence. Il sert à masquer une chose essentielle, la peur de devoir s’en expliquer devant les électeurs… avec la complicité de la soi-disant opposition qui aurait là mille fois l’occasion de balancer une motion de censure dans la tronche des fumiers qui nous gouvernent. Mais les séides de Mélenchon ne voteront jamais une censure lancée par la Marine ; « et lycée de Versailles », dirait Bérurier.



Macro(n) n’est pas le premier à mépriser ouvertement le peuple. Le ludion nommé Sarko-le-Minus, alors que le référendum populaire avait dit non à la Constitution européenne, a convoqué en Congrès un Parlement-godillots, pour faire voter exactement le contraire.



Poutine/Hitler même combat



On a l’impression de se retrouver dans les derniers mois de la 2è Guerre mondiale. Serré de toutes parts, gonflé d’une folie qui ne faisait que s’aggraver, l’Adolph limoge ou fusille ses meilleurs généraux, s’entoure de fanatiques SS, phagocyte l’esprit de milliers de jeunesses hitlériennes dans l’impossible espoir de sauver ce qui ne peut plus l’être.



Poutine ne fait rien d’autre. Il limoge ses généraux les plus aguerris plus vite qu’un chat mange une souris. Il fait appel aux jeunes Russes pour renforcer un front-de-guerre depuis longtemps défoncé par les Ukrainiens. Il menace de détruire un barrage comme Hitler menaçait d’utiliser l’eau lourde fabriquée en Norvège et appelle au secours ses divisions Wagner comme Hitler ses SS Tötenkopf.



On disait qu’Hitler se préoccupait plus de tuer les juifs que de gagner la guerre. Comme aujourd’hui Poutine avec les Ukrainiens… lesquels ont été les tout-premiers vrais « Russes » de ce nom de l’histoire. Poutine est loin du compte mais, contrairement à Hitler, il a les moyens de traduire sa terrible folie en désastre pour l’humanité entière. Et comme il est de plus en plus cinglé (ça s’entend, ça se voit !), il est bien foutu d’appuyer sur le bouton, ce dégénéré.

« Ils sont des nazis », qu’il dit, le Vladimir 1er, en parlant des Ukrainiens.

Qui est le seul nazi, en l’espèce ?



On croit rêver



« Les gros croisiéristes sont enfin de retour », se réjouit une présentatrice du JT sur Antenne Réunion.

Dites-moi que j’hallucine !



Sait-elle seulement de quoi elle parle, cette donzelle ?



Que les professionnels du tourisme aient le sourire, je le conçois. Leur fortune est fondée sur l’envahissement humain et la destruction du paysage réunionnais.



Sans se dire que ces hallucinants énormes paquebots, porteurs de milliers de touristes, sont une source de pollution incommensurable. De fait, les écologistes les plus compréhensifs disent qu’on devrait les envoyer par le fond à coups de torpilles.



Je suis pour.



Hommage à une petite martyre



« Tu t’ouvrais à la vie

« Et te voici partie

« Par la faute d’une hyène

« Qui t’a volée la tienne

« Comme ces milliers d’enfants

« Barrés sans avoir l’temps

« D’voir qu’elle est belle la vie

« Malgré la peur, les cris

« Si tu laisses un grand vide,

« J’veux rien dire de morbide

« J’veux te dire, Lola,

« Qu’on est Morgane de toi ! »



