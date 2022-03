A la Une .. ​Les Chroniques de Tonton - # 92

AU FOU !

Le monde est-il entrain de perdre totalement la raison ? Nul besoin de sortir de Centrale pour en être persuadé. On se demande juste qui, de Poutine ou du réchauffement climatique, initiera le premier la cinquième extinction de masse de notre planète. Les deux, probablement. Avec son arsenal nucléaire, le tsar auto-proclamé va juste multiplier par 10.000 l’augmentation de la température. Il y avait pourtant quelques raisons d’espérer avec l’opération Kéré, le départ de Ladoucette ou le fair-play merveilleux de France/Ecosse. On en parle… Par Jules Benard - Publié le Mercredi 2 Mars 2022 à 14:36

Patton avait raison !



En 1945, le général américain Patton (l’Homme au colt) s’était fichu dans une rogne terrible : "Oui ! "rugissait-il, on a balayé l’autre affreux " gammé ". Il faut poursuivre jusqu’à Moscou et déquiller son homologue du Kremlin qui, sinon, va mettre le monde à feu et à sang ! » Il a été désavoué par sa hiérarchie, ce va-t-en guerre. Mais il avait raison. L’URSS a couvert l’Europe de l’Est d’une chape de plomb 75 années durant et, dans le même temps, favorisé la création, partout, de tyrannies pires que celle de Pinochet. Aujourd’hui, un fou nostalgique du KGB et de la grande Russie tsariste ne dit pas le contraire : " On ne discute pas. On s’incline ! " Il faudrait un De Gaulle et un Churchill pour contrer le bateleur de la Volga. Macro(n) et Biden ne sont pas le Général.

Johnson n’est pas Winston, loin s’en faut.



Ladoucette Ordre du Mérite



Madame Ladoucette n’est plus. Enfin… plus directrice de l’ARS. Pour la remercier de ses bons et déloyaux services, elle part avec l’Ordre national du Mérite. On se demande bien pourquoi. Elle n’a passé son temps qu’à faire ch… tout le monde en ne faisant rien. Heureusement qu’il y a un préfet qui semble nous aimer, ainsi que des services sociaux, hospitaliers, des pompiers, un corps médical et para-médical, des soignants, pour contrer cette incapacité crasse.





L’espoir renaît dans le Sud malgache : bravo Colienne !



Madagascar vient de subir pas moins de trois cyclones en trois semaines. Et c’est pas fini… Des cyclones qui ont causé des destructions inimaginables, comme la ville de Mananjary rasée à plus de 90%. Mais il y eut aussi ces pluies qui ont redonné vie à des puits, d’Ambovombé à Amboasary Sud. Les impluviums et citernes élevés grâce à la générosité des Réunionnais, au travers de la merveilleuse opération Kéré de notre ami Colienne, prouvent qu’ils n’ont pas été construits à la va-vite : toujours opérationnelles, les bébêtes. On a pu voir des champs réensemencés, où les jeunes pousses fleurissent, laissant enfin espérer des récoltes prometteuses. On a pu voir des films sur lesquels des mamans exsangues préparaient enfin de vrais repas pour leurs enfants aux yeux hagards mais dans lesquels revivait enfin une flamme d’espoir. Et des sourires laissant croire qu’il n’y a pas que de la merde sur Terre. Ah ! Que je t’aime, Colienne, toi et tes associations participantes. Tiens, je voterai pour toi lors de l’attribution du prochain Nobel de la Paix, promis. Un Nobel ex-aequo entre Pédro et Colienne, ça aurait de la gueule, non ?





France-Ecosse : un fair-play exemplaire



Je ne suis pas fan des rencontres sportives sur grand écran. Mais cette nuit-là, frappé par une insomnie aussi stupide qu’inexplicable, plutôt que de me retourner sur ma couche à honnir Zemmour et Poutine, et à me demander si les anges avaient des ailes et l’Occident des couilles ; étant en outre aussi cocardier que tout le monde, je décidai de regarder France/Ecosse. Tudieu la bonne intuition ! Non seulement nos musclés flanquaient la pâtée à ses adversaires (ça ne fait jamais de mal) mais en outre, j’ai assisté à des leçons de fair-play grandeur nature. Comme cet instant où un attaquant français, ayant marqué son point mais, dans le même temps, bousculé le gars le serrant de trop près, lui adressait un mot d’excuse. Les deux adversaires se sont serré la pogne avec un franc sourire.



Il faudra attendre longtemps avant de voir la même scène sur un terrain de foot.



L’info sur nos chaînes télé : la fin du monde n’a aucune importance !



Je croyais qu’il y avait une hiérarchisation de l’information dans les bulletins radio/télé. Ben ailleurs peut-être ; pas chez nous. C’est pourtant ce qui est enseigné dans les écoles de journalisme mais faut croire qu’ici, mange ma payé !



La guerre pète en Ukraine. Poutine menace de faire sauter la Terre mais en face, il y a le contentement des pêcheurs de la Possession. Ça c’est de l’info primordiale !



Alors… Moi j’veux bien que l’info locale soit privilégiée. Mais pas à n’importe quel prix, N… de D… ! Il restera quoi à vos pêcheurs, G…, lorsque Poutine aura vitrifié la planète ?





Le summum de la crétinerie suffocante : un référendum pour les prénoms



Invitée sur RFO-radio « Gran matin » (excellente émission, surtout avec Jardinot à 7h15 !), une madame Maxette, envoyée spéciale d’un candidat que je ne nommerai pas par pure charité chrétienne (vous me connaissez !), a été interrogée par Le Dantec sur le fait que son chéri voulait imposer à tous les musulmans de France un prénom issu du calendrier chrétien. Comme " Pie V pape " ? " Fête Nat " ? " Nativ' " ? " Eric " ?



Mais là où elle m’a scié, cette brave dame au prénom plus excitant que son QI, c’est lorsqu’elle a osé répondre à Le Dantec : " Il faudra peut-être organiser un référendum ".



Bigre, fichtre, diantre, palsambleu, brdldemrdttt et rontudjiu (voir Franquin). Un référendum pour savoir s’il faut boire du calvados ou du Postillon avec le foie gras ?



Alors, je suggérerais à la sémillante Maxette quelques sujets de haute inquiétude à soumettre d’urgence au référendum d’initiative populaire :



° la capote doit-elle être remboursée par la Sécu ?



° a-t-on le droit de se taper la colonne dans une Colonne Morris ?



° le Viagra est-il circonstance atténuante ou aggravante quand le mari est trop ardent ?



° a-t-on le droit de mettre de l’ail dans un rougail saucisses ?



° a-t-on le droit de dire à une femme « Toué lé jolie » sous peine d’être accusé de harcèlement sexuel ?



° dire à quelqu’un « ou cé t’in patte jaune » est-il marque de racisme ?



° dire que le 1er ministre est un Casse-Tête est-il passible des galères ?



° pisser dans son froc est-il considéré comme pollution ?



° et j’en ai des dizaines d’autres du même calibre.



Il paraît que la connerie n’est pas encore calibrée dans notre Code pénal.



Gruyer : indécrottable



J’aime beaucoup Yves Gruyer. C’est un ami et je suis fier de le dire. Il accomplit un très bon boulot chaque matin en donnant l’état de la circulation routière. Un boulot dangereux, qui plus est. Exposé aux avant-postes, face aux cinglés qui ne respectent rien, l’a du courage, notre gars.



Mais il est têtu et ça, ça ne tient qu’à moi.



Il refuse de rectifier son vocabulaire.



Oté, Yves, je te l’ai dit plusieurs fois : on ne dit pas « alternat » en parlant de la circulation. On dit « circulation alternée » !



" Alternat " est un terme réservé aux terres en jachère, dans lesquelles une portion est laissée en friche pendant que les autre sont exploitées.



Vois aussi la distinction entre « éboulis » et « éboulement ». Ce n’est pas l’éboulement qui gêne la circulation ; c’est l’éboulis, ce dernier étant la conséquence de l’autre.