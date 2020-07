A la Une .. ​Les Chroniques de Tonton #12 - "Fallait bien que ça arrive !"

On démarre la semaine avec une nouvelle fournée des Chroniques de Tonton Jules. Par Jules Bénard - Publié le Lundi 6 Juillet 2020 à 10:23 | Lu 645 fois

Supercherie gouvernementale.

« Ils » ont commencé par augmenter les tarifs des clopes de façon exponentielle. Puis, voyant que ça ne marchait pas vraiment, « ils » ont obligé les fabricants de cigarettes à apposer d’horribles photos sur les deux faces des paquets. Ça ne marche pas mieux. Si j’ai envie de bouffarder, je bouffarde sans regarder le paquet, point. Ici, on augmente le prix du paquet plus qu’en Hexagone. Malgré ça, nos chères (!) Assemblées n’ont jamais assez de fric pour s’occuper de la santé, des vieux, du logement insalubre. Pareil pour l’alcool : chaque mention d’un liquide titrant plus de 0,5° doit être accompagnée de la mention « à consommer avec modération ! » Désolé… j’ai aucun copain s’appelant comme ça. Ça me rappelle une histoire corse. Si vous êtes sage, peut-être…



L’horreur : cuisines/restaurants robotisés.

Fallait bien que ça arrive ! Le Japon vient d’inaugurer le premier restaurant/cuisine au monde entièrement robotisé : cuisiniers, marmitons, commis de cuisine, plongeurs, serveurs (antes ???), chefs de rang, sommeliers, il n’y a aucun être humain là-dedans. Paraît que ça fonctionne correctement mais… l’ennui naquit un jour de l’uniformité, a dit le poète. Et le contact humain, dans tout ce fatras de machines ? Si je demande un steak bleu (miam !) et qu’on me l’apporte « gazouillis » (le snack gazouillis, c’est le steak cuit-cuit-cuit, aaarrrggg !) Hein ? J’engueule qui, la machine ? On dit aussi que ces bébêtes plastique-nylon-ferraille sont programmées pour que chaque recette soit parfaitement exécutée, j’veux bien, mais imaginez que le chef cuissot se dérègle subrepticement. Ça arrive. Vous imaginez une harissa surchargée de sel, de piment, d’ail et de ras el hanout ? Immangeable. Vous sentez le steak au poivre vert avec plus de poivre que de filet ? Beurkkk ! Le café salé ? Le poisson où le gingembre aurait été remplacé par du wasabi ? Et, cruel dilemme, le pourboire restera-t-il de rigueur chez les gens bien élevés ? Seule consolation, les multinationales spécialisées ès fast-mal-bouffe gagneront encore plus. Les voitures n’auront bientôt plus besoin de chauffeur. A quand les avions sans pilote ? Et les gouvernements sans président ni ministre ? Les orchestres sans musicien ? Les tic sans tac ? Le PCR sans Akouët ? la Pyramide sans Benito ? Et vive le progrès, satané nom d’une pipe !



« Dehors, les malades mahorais ! »

Somanqué moin na in langue cabri ? J’en avais exprimé la crainte dans mes dernières Chroniques en souhaitant que cela n’arrivât point ; en priant dieux et diables de faire que ça n’arrive pas. Ben… c’est arrivé. Le « vivre ensemble », hein, quelle belle invention ! Et quelle fumisterie. Ça fait bien de le dire, ça aide la promo touristique et flatte les égos surdimensionnés d’un peuple nombriliste mais ça n’a aucune réalité. Alors, pas étonnant que certains membres du corps médical viennent appuyer les croassements de ceux qui disent que « les Mahorais doivent aller se faire soigner ailleurs ! » Bref, que chacun crève chez soi et les cadavres seront bien gardés ! Il m’arrive souvent, ces derniers temps, d’avoir honte d’être réunionnais et si ça vous défrise… voyez c’que j’veux dire. Je tiens à ajouter que j’assume entièrement ce que je viens d’écrire et en suis seul responsable. J.B.



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur