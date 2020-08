A la Une ... ​Les Chroniques de Jules #17 - Assurances-pirates, zamaler en public, le Groupement plumant la Région… etc. "C’est pas la joie !"

Faut-il interdire les assurances privées ?



Sans aucun doute oui ! Je dis bien « privées » car vous avez quand même des compagnies d’assurances mutuelles qui essaient honnêtement de servir les intérêts de leurs clients. Pas des tonnes mais il y en a. Les assurances que j’ai dans le viseur sont les grosses compagnies qui n’ont en vue que leur seul chiffre d’affaires annuel et l’augmentation exponentielle de leurs bénéfices. Par Jules Bénard - Publié le Mardi 4 Août 2020 à 14:06 | Lu 775 fois

Les actionnaires avant tout ! Ces repaires de vautours sont, en réalité, des multinationales jouant à fond la caisse le jeu de l’ultra libéralisme. Bref, elles se comportent comme des grosses entreprises pharmaceutiques, des compagnies bancaires internationales, des tours operators qui vous vendent des nuitées en cabanes à lapins en lieu et place des palaces promis, des Monsanto au grand pied, etc. Une seule preuve : on ne compte plus les restaurants ayant perdu des dizaines de milliers d’euros en raison de la crise sanitaire. Que leurs proposent leurs assurances ? Quelques centaines d’euros pour rembourser leur abonnement. On n’est pas plus méprisant. Des vautours, que dis-je, des rats d’égout (les pires), des charognards.



SBTPC, GTOI, VINCI, ils ont encore gagné



Il ne fallait pas se leurrer ; dès le début de la manifestation des transporteurs, le Groupement des profiteurs avait montré le bout de son nez : « On casque sinon, il n’y a rien de fait ! » Et la Région a piqué du nez dans son vomi ; elle a casqué. La fine fleur de nos décideurs aurait pu se dire, en confiant la construction de la NRL à un groupement de multinationales visqueuses, que c’était trop facile. Mais quand les pots-de-vin pleuvent comme à Gravelotte, on ne fait pas la fine bouche. Aujourd’hui, ça nous retombe à tous sur le coin de la gueule car, cette rallonge de plusieurs dizaines de millions (en attendant d’autres rallonges inévitables), qui c’est qui va payer ? A ou, a mwin, a zot comme dit un flash télé pas si mal fait.



Fumer du zam en public : 200 balles !



On aurait pu punir de 2.000 euros un politicien mentant effrontément : ça rembourserait en moins d’un an la dette publique. On aurait pu taxer de 20.000 euros un restaurant servant du pangasius à la place de légine, ça éviterait bien des intoxications (vous savez comment et où sont élevés les pangasius ? Pouah !) On aurait pu… On aurait pu… Bref, « on » a choisi d’emmerder les amateurs de « salade » qui auraient le culot de ral in’ taf en public : 200 euros. Est-ce qu’on va les rembourser lorsque le zamal sera légalisé, ce qui est inévitable ?



Enilorac, la surprise



Pour finir sur une bonne note… Chaque fois que la télé lance un nouveau présentateur, on appréhende… la plupart du temps à juste titre. Les « tâches » confondant licence en communication et certificat de journalisme sont nombreuses mais les licenciés coûtent moins cher. Là, avec le jeune Énilorac, la surprise est bonne, très bonne même. Il est bien de sa personne, ne se la pète pas, parle posément, ne fait pas de liaison-mal-t-à-propos, est souriant juste ce qu’il faut pour paraître agréable et a le bon goût de s’excuser lorsqu’il commet une minuscule erreur. Et lui au moins, il sait que lorsqu’une phrase se termine, le ton de la voix baisse ; ce que le prompteur ne permet pas aux autres de savoir.

A la prochaine, les amis…



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur

