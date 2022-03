​Les 24 marmailles finalistes de la Danone Nations Cup 2021 s’envolent pour Paris

Le 4 décembre 2021 l’équipe féminine de la Saint-Pauloise FC et l’équipe masculine de Saint-Denis EFA remportaient l’édition 2021 de la Danone Nations Cup Réunion. Ils se sont envolés jeudi pour un voyage de 5 jours à Paris. Un programme de rêve 100% foot.



La Danone Nations Cup, c’est le plus grand tournoi de football au monde pour les enfants. A La Réunion, il est organisé par Danone Réunion en partenariat avec la Ligue Réunionnaise de Football. La Réunion a déjà remporté deux fois cette compétition en 2001 et 2006.



Près de 1800 enfants ont participé au tournoi l’an passé et ce sont 260 enfants, soit 24 équipes, qui se sont âprement disputés le podium de la Danone Nations Cup 2021 lors de la finale en décembre dernier.



Les deux équipes gagnantes, filles et garçons, soit 24 enfants, ont remporté un voyage de rêve à Paris à la place de la compétition mondiale qui n’aura pas lieu cette année.