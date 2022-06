A la Une . ​Législatives à Mayotte : Le Réunionnais Théophane Narayanin se hisse au second tour

Les électeurs mahorais des deux circonscriptions du territoire ont fait leur choix ce dimanche. Deux duels se joueront au second tour. L’un opposera Estelle Youssouffa au chef d'entreprises Théophane Narayanin, l’autre au député sortant Mansour Kamardine à Issa Issa Abdou. Par NP - Publié le Lundi 13 Juin 2022 à 11:09

Les électeurs avaient le choix entre 21 candidats répartis dans les deux circonscriptions de Mayotte ce dimanche 12 juin. Au Nord, la présidente du collectif des Citoyens se hisse en tête du scrutin, au Sud, le député sortant devance largement son adversaire.





1e circonscription : Le député sortant fait moins de 8%



Sur les 42 833 inscrits dans la 1ère circonscription, seuls 16 496 électeurs se sont déplacés aux urnes, soit 38,51% de participation. Le candidat de la majorité présidentielle, Ramlati Ali, s’est classé 7e sur les 10 candidats en lice, avec 7,24% des voix, loin derrière Estelle Youssouffa (Divers), qui se place en tête avec 21,04% des voix. Elle devance le Réunionnais Théophane Narayanin (Divers) avec 17,70% des suffrages exprimés, devant Ahamadi Boura (DVG) , qui ne parvient pas à accéder au second tour.

2e circonscription : Mansour Kamardine largement devant



Dans la circonscription du Sud, 43,24% des électeurs sont allés voter. Le député sortant Mansour Kamardine se place largement en tête de la 2ème circonscription avec 32,35% des suffrages exprimés.



Face à lui, le candidat Issa Issa Abdou, candidat divers centre, se qualifie de justesse pour le second tour avec 19,61% des voix, juste devant le candidat du parti présidentiel Madi-Madi Boinamani qui obtient 19,1%.