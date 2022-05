Législatives

​Législatives : Bernard Picardo s’adresse aux candidats

Dans un courrier, le président de la de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat fait part de 10 propositions du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.

Par NP - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 17:57

Lettre de Bernard Picardo aux candidats à l’élection législative :



Les 12 et 19 juin prochains les électeurs seront appelés aux urnes pour l’élection législative. Les députés élus au suffrage universel auront à défendre les dossiers réunionnais au plus haut niveau de l’État.

Ainsi, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion entend placer au cœur des débats les préoccupations des artisans. C’est la raison pour laquelle j’ai le plaisir d’adresser aux candidats à l’élection législative les 10 propositions du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.



Ces mesures portent sur l’écosystème et la fiscalité des entreprises artisanales ainsi que sur la formation initiale et continue des artisans. Elles sont très attendues et considérées comme prioritaires par les chefs d’entreprise artisanale consultés. Ces propositions, en effet, visent à moderniser et faire grandir les entreprises, former des jeunes, recruter des collaborateurs mais aussi envisager sereinement la transmission.



Pour rappel, l’artisanat à la Réunion représente 23 000 entreprises et fait vivre 52 000 familles. Dans l’économie réunionnaise le secteur pèse 2 milliards d’euros d’investissement. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, en lien direct avec les artisans réunionnais, forme chaque année plus de 2000 jeunes dans ses 5 centres de l’URMA (Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat).

Je souhaite donc que nos propositions retiennent toute votre attention et alimentent les programmes électoraux afin de trouver par la suite une traduction législative.

La liste des propositions :

- Créer un Fonds national de modernisation de l’artisanat



- Permettre une croissance plus équilibrée entre les territoires urbains et ruraux, et dans les outre-mer, ainsi qu’une égalité de traitement entre les différentes formes d’activité



- Permettre une meilleure prise en compte de la réalité de la micro-entreprise en limitant ce régime dans le temps pour qu’il soit un tremplin vers la création d’une entreprise pérenne



- Supprimer une inégalité fiscale entre entreprises individuelles et sociétés, s’agissant des bénéfices réinvestis dans l’entreprise



- Alléger, voire supprimer les droits de succession et de donation dans le cadre de la transmission familiale d’entreprises et faciliter la reprise d’entreprise



- Appliquer une TVA responsable sur les services et produits qui respectent l’environnement, l’humain et le savoir-faire local, en complément de l’utilisation du levier fiscal comme la taxe carbone aux frontières de l’Union européenne



- Maintenir les aides exceptionnelles (prime de 5 000 et 8 000 euros) mises en place par l’Etat pour soutenir les employeurs d’apprentis



- Ne plus lier la rémunération à l’âge des apprentis



- Mieux préparer les candidats à l’apprentissage



- Faciliter l’usage du compte personnel de formation pour les artisans