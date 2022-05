A la Une . ​Législatives 2022 : Le bilan chiffré des députés de la 7ème circonscription

Les élections législatives se déroulent les 12 et 19 juin 2022. C’est donc l’heure de faire le point sur le travail réalisé durant les six dernières années par la précédente mandature. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 29 Mai 2022 à 17:04

Le mandat de député dans la septième circonscription a été partagé entre deux élus : Thierry Robert pour le Modem et Jean-Luc Poudroux, apparenté Les Républicains.



Le premier a été élu en 2017 avec 60.78% des suffrages exprimés. Mais en juillet 2018, le Conseil constitutionnel invalidait son élection et déclarait Thierry Robert inéligible pour trois ans.



À l'issue des législatives partielles, Jean-Luc Poudroux était élu au second tour avec 59.5% des suffrages exprimés, le 30 septembre 2018.



Zinfos974 fait le bilan de la mandature de la septième circonscription de La Réunion entre 2017 et 2022.

Aucun rapport ni proposition écrite par Thierry Robert



Pendant son année de mandat, Thierry Robert a été relevé pendant 22 semaines présent en commission, ou ayant pris la parole (même brièvement) dans l'hémicycle ou ayant participé physiquement à un scrutin public . Il est intervenu six fois en commission et 10 fois dans l'hémicycle.



Le député du Modem a proposé 44 amendements. Aucun n'a été adopté.



Il n'a fait aucun rapport ni proposition écrite. Il a été co-signataire de neuf propositions de loi ou de résolution.



Idem pour Jean-Luc Poudroux



Prenant la suite, Jean-Luc Poudroux affiche à son tour 45 semaines de présence et 23 interventions au sein de l'hémicycle.



151 propositions d'amendement ont été faites par le député. Une a été adoptée. Il a été par ailleurs signataire de 1751 propositions d'amendement dont 62 ont été adoptées. Il a été co-signataire de 28 propositions ou résolutions de loi.



À l'instar de son prédécesseur, Jean-Luc Poudroux n'a fait ni rapport ni proposition écrite. Trois questions orales ont été posées au gouvernement pendant son mandat.