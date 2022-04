A la Une . ​Le youtubeur Inoxtag a caché un trésor à La Réunion

Mise en ligne hier soir, la vidéo de son passage à La Réunion a déjà dépassé la barre des 1 millions de vues. Le youtubeur y partage son expérience sur l’île et révèle y avoir caché un trésor… Par NP - Publié le Dimanche 24 Avril 2022 à 07:51

Excursion en mer, randonnée, bassin, volcan, survol en hélicoptère, visite des tunnels de lave ou encore plage et champs d’ananas... Dans une vidéo d’1h25 filmée en 4K, Inoxtag découvre un panel d’activités touristiques de l’île, sa flore, ou encore l’histoire de l’esclavage.



Le youtubeur aux plus de 5 millions d’abonnés confie avoir été conquis par l’île intense et ses multiples paysages, mais aussi par le sens de l’accueil Réunionnais. “Ici, y’ a tout”, explique-t-il simplement à sa communauté.



Durant son road trip Réunionnais, le jeune homme a aussi goûté aux plaisirs culinaires de l’île et rencontré ses nombreux fans.



“J’ai eu un coup de coeur pour cette île. Y’a plein de paysages différents, il y a plein de cultures différentes.(...) Tout le monde est ensemble, tout le monde s’aime bien, tout le monde est gentil”, conclut-il.



Il remercie également ses abonnés en révélant avoir caché un trésor sur l’île, qui n’est autre que son trophée Youtube..





J’ai pris tellement de plaisir à tourner cette vidéo ! J’attend vos retours avec impatience ! Merci tous ceux qui partagent ça fais plaisir 💙💪



