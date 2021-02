​Le train-train quotidien du cirque ou la complainte du rail !

Je raille parce que vous déraillez...



Partout dans le monde et pour lutter contre le coma circulatoire, moi, le rail, j'ai toujours été le recours parce que je suis le seul moyen connu, à notre époque où les voitures ne volent pas encore, pour relier deux destinations en emportant le maximum de passagers.



Dans toutes les villes modernes, que ce soit le métro ou le tramway, je supporte fièrement le choix des hommes qui veulent se déplacer sans perdre leur temps sur des routes saturées. Plus l'espace est réduit et plus la population est dense, plus je suis utile ! Pour les longues distances, à part l'avion, personne ne peut faire mieux que moi !



Moi, le rail, vous m'avez banni de votre espace à La Réunion. J'ai failli revenir en 2010 mais un homme en a décidé autrement, me jetant avec l'eau du bain qu'il trouvait trop sale.



Je raille parce que cet homme veut me faire revenir.



Je raille parce que, aujourd'hui tout le monde veut de moi, en déclinant plusieurs versions mais en évitant quand même de m'exposer aux risques des coulées volcaniques, ce que j'apprécie. On a beau être fidèle, on a pas envie de fondre sous la lave qui traverserait la route sur laquelle on serait assis !



Je raille.... parce que vous déraillez.... grave !