A la Une . ​Le stylo-bille considéré comme nocif pour la santé

Il est passé dans toutes les mains, il est presque dans toutes les trousses des élèves, et il pourrait s’avérer cancérigène. L'UFC-Que Choisir met en garde contre des composants utilisés dans les stylo-billes ainsi que dans beaucoup de fournitures scolaires. Par NP - Publié le Vendredi 26 Août 2022 à 11:15





Stylos-billes et rollers, cartouches d’encre, surligneurs, feutres ou encore crayons de couleurs, les enfants, premiers utilisateurs, sont ainsi très largement exposés à des doses de composés toxiques, cancérogènes, allergisants ou à des perturbateurs endocriniens, met en garde l’UFC-Que Choisir.

Les résultats d’un test comparatif sur la présence de composés nocifs dans des fournitures scolaires vient d’être publié par l’association UFC-Que Choisir. Ces derniers sont alarmants et révèlent que 40% des fournitures analysées en présentent Stylos-billes et rollers, cartouches d’encre, surligneurs, feutres ou encore crayons de couleurs, les enfants, premiers utilisateurs, sont ainsi très largement exposés à des doses de composés toxiques, cancérogènes, allergisants ou à des perturbateurs endocriniens, met en garde l’UFC-Que Choisir.

Les composants contenus dans les stylos-bille potentiellement dangereux

​

Dans certains produits testés, les teneurs sont particulièrement élevées. L'association UFC-Que Choisir alerte notamment les consommateurs sur l’achat et l’utilisation des stylos-billes. Elle "déconseille aux parents d'acheter à leurs enfants des stylos-billes compte tenu du cocktail de substances nocives retrouvées dans la totalité des références testées".



“Des substances classées cancérogènes probables ont été détectées dans les encres de 4 stylos-billes sur les 6 testés : notamment le Bic ‘Cristal original’ noir, le Paper Mate ‘Inkjoy’ bleu ou le pack éco noir acheté chez B&M”, indique l’UFC Que Choisir, qui demande par ailleurs aux autorités européennes d’étendre sans délai à toutes les fournitures scolaires la réglementation protectrice qui s’applique aux jouets.



Le stylo-plume présenterait une alternative qui “ne renferme pas de composés cancérogènes".